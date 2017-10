Tiranë - Makina përplas për vdekje këmbësorin

Një këmbësor është aksidentuar për vdekje në Tiranë. Ngjarja ka ndodhur mbrëmjen e sotme rreth orës 20:30 në rrugën “Pezë Helmes”.

Policia thotë se në lidhje me ngjarjen mori një telefonatë në numrin e Emergjencave 112 dhe pas verifikimeve rezultoi se “Mjeti me targë TR5619E, me drejtues shtetasin M.H., ka aksidentuar këmbësorin A.B., 66 vjeç, i cili ka ndërruar jetë gjatë transportimit për në spital.”

Drejtuesi i mjetit u shoqëruar në ambientet e policisë për veprime të mëtejshme proceduriale.

/Oranews.tv/

