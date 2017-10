Maratona e Tiranës - Luiza Gega thyen rekordin personal, fiton çmimin e parë në kategorinë 21 km

Atletja shqiptare, Luiza Gega ka fituar çmimin e parë të kategorisë 21 km në Maratonën e Tiranës.

Për mikrofonin e Ora News Gega shprehu emocionet e para. Ajo tha se gjysma e çmimi do të shkojë për personat me aftësi të kufizuar.

Gega: Ishte një garë e vështirë për mua. 21 km është hera e parë që e bej seriozisht dhe theva një rekord prej 9 minutash që është shumë. Unë kisha deklaruar se do të theja rekordin, por diku tek 6 minuta, pra ishte një surprizë dhe për mua. Sot kishe edhe një motiv tjetër për të votuar, pasi unë jam ambasadore e kauzës për fëmijët me aftësi të kufizuar, dhe një pjesë e këtij çmimi do të shkojë për ta.

Në këtë kategori, Gega pasohet nga dy shtetase të huaja nga Ukraina.

