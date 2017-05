LSI prezanton programin - Vasili: 100 mijë vende pune të mirëpaguara për të rinjtë

Lëvizja Socialiste për Integrim ka prezantuar programin, përmes së cilit synon të marrë e vetme pushtetin. Kryetari Petrit Vasili tha se programi parashikon 100 mijë vende pune për të rinjtë, zhvillimin e bujqësisë e turizmit, uljen e taksave për biznesin si dhe rritjen e ekonominsë.

100 mijë vende pune të mirëpaguara, është premtimi që Lëvizja Socialsite per Integrim u bën të rinjve. Kryetari Petrit Vasili prezantoi programin e LSI, ku theksoi se platforma bazohet në zhvillimin e turizmit dhe bujqësisë si dy sektorë kyç në ekonomine shqiptare.

Vasili: Nga 170 mijë vende të reja pune të programuar me saktësi në planin tonë, 100 mijë vende të reja pune të mirëpaguar janë menduar vetëm për të rinjtë. Bëjme zero TVSH për produktet bujqësore dhe zero % tatimin mbi fitimin në bujqësi. Heqja e tatimeve për 5 vjet për koëdo që zhvillon turizmin në zona të thella malore dhe rurale është një stimul për të aktivizuar potenciale dhe resurse aspak të shfrytëzuara deri tani.

Vasili shtoi se do të ulen taksat për afro 90% të biznese, ndërsa premtoi rritjen me 5% të buxhetit të arsimit dhe shëndetësisë

Vasili: Për pagat nga 350 mijë lekë të vjetra deri në 2 mln lekë të vjetra ky tatim do të llogaritet në masën 8% nga 20 % që ishte në të shkuarën dhe është realisht. Përgjysmim i TVSH për produktet bazë të shportët nga 20% në 10%. Një nga premtimet që ne japim sot dhe është një premtim i realizueshëm është përfundimi i aksve që janë në proces.

Programi me të cilën LSI synon të dalë forcë e parë dhe të sigurojë pushtetin, sipas Kryetarit Vasili i garanton Shqipërisë një rritje ekonomike me 10%.

