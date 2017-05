“Debati në Channel One” - LSI distancohet nga sulmet ndaj Ademit: Papjekuri e Kryeministrit

Kryetari i grupit parlamentar të LSI, Luan Rama, analizon situatën politike.

Në një intervistë për gazetarin Roland Qafoku në emisionin “Debati në Channel One”, Luan Rama ka analizuar situatën politike në vend.

Ai ka hedhur akuza të rënda për kryeministrin Edi Rama, mbështet paketën McAllister për zgjidhjen e krizës politike, i ka cilësuar mungesë maturie sulmet ndaj kryebashkiakes Voltana Ademi, e ka cilësuar skandal faktin që ushtria është 6 muaj pa shef shtabi, e cilëson Ramën përgjegjësin numër një për fenomenin kanabis dhe është i bindur që Petrit Vasili do jetë Kryeminsitri i ri i vendit.

Kriza politike- E shoh të dosmoshme pjesmarrjen e opozitës në zgjedhje. Palët nuk duhet të qëndrojnë në ekstreme por të afrohen në qendër. Askush nuk duhet ta quajë veten të humbur. Ajo që humbet në këto moment është vetëm Shqipëria. Të dy palët duhet të afrojnë kompromisin dhe paketa McAllister është zgjidhja.

PD- Kauza për zgjedhje të lira është një kauzë e drejtë e PD-së, të cilën ajo realisht e fitoi. E fitoi edhe për shkak se PS nuk ofroi dialog. PD fitoi në realitet, edhe pse në historinë e saj kjo parti nuk ka patur raporte të drejta me zgjedhjet. Por megjithatë çadra nuk është fenomen që duhet të shkojë në ekstrem.

Ushtria- Jemi në një situatë absurde ku institucionet e shtetit janë në ngërç dhe ne bëjmë sikur nuk ka ndodhur asgjë. Janë disa institucione që janë në limit ose kanë kaluar afatet për zgjedhjen e titullarëve. Jemi në kufijtë e një skandali. Kemi 6 muaj pa Shef Shtabi. Pra, ushtria jonë anëtare e NATO-s është pa komadant dhe sa skandaloze është kjo situatë kur në shtator kemi Samitin e NATO-s.

Kryeministri- Edi Rama është është Kryeminisër interesant dhe i çuditshëm. Ka 4 vjet që thotë fajin e ka Berisha. Unë dua të deklaroj se distancohem nga sulmet e Ramës ndaj kryebashkiakes së Shkodrës Voltana Admi. Madje këtë e ka bërë disa herë. Unë e shikoj si shenje e papjekurisë së Ramës.

Kanabisi-Masivizimi i kanabisit është një nga problemet komnbëtare më të rënda. Nuk ka patur kordinim shtetëror për ta luftuar këtë fenomen. Por më habit fakti se të gjithë këtë situatë ia veshin policisë. Ka një ligj që kryeministri Rama e ka shkelur në këto 4 vjet lidhur me luftën ndaj drogës. Ai e ka detyrim kushtetues që çdo 30 mars duhet të raportojë në Kuvend për punën që kanë bërë institucionet e shtetit në luftën ndaj kanabisit. Nuk e ka bërë asnjëherë në këto 4 vjet. Atëherë e shikoni sesi faji nis nga Kryeministri.

Policia- Megjithatë edhe pse mendoj se lidhur me fenomenin e kanabisit nuk e ka fajin vetëm policia por e gjithë kjo nuk bëhet pa patur mbështetjen e policisë. Është gënjeshtër e madhe kur policia thotë sekuestruam kaq milionë euro. Policia nuk sekuestron. Janë gjykatat që e bëjnë këtë.

PS- Erion Braçe është ndër të paktët socialistë që ka në PS.

LSI- Kemi një situatë vërtetë absurde. Por unë besoj se mes çadrës së PD dhe antiçadrës së PS, qendron LSI. Ne kemi një raport krejt tjetër me qytetarët dhe pa LSI situata politike do ishte edhe më e rëndë. Jam plotësisht i bindur se LSI do jetë forcë e parë në këto zgjdhje dhe Petrit Vasili do jetë Kryeministri i ri i vendit.

