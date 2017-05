Llogaritë e Metës: Në 2013 morëm 16 mandate. Në 2015, 34 mandate, në 2017…

Marrëveshja Rama-Basha favorizon LSI-në thotë Ilir Meta presidenti i zgjedhur i cili parashikon që zgjedhjet e 2017 do të jenë surprizë dhe bën llogaritë.

Ilir Meta: “Mjafton t’iu them që në mënyrë shumë të qartë me rezultatet e zgjedhjeve vendore të vitit 2015 se LSI-ja merr të paktën 34 mandate deputetësh në të gjithë vendin. Po të kthehemi në realitetin e sotëm mbas dy vitesh kuptohet që rritja do të jetë me një progresion të pamenduar. Mjafton t’iu them që sipas 2015 ka të paktën 7 mandate të sigurta në Tiranë, 4 mandate në Durrës, 4 në Fier, 4 në Elbasan , 3 në Korçë e shumë qarqe të tjera.”

Gazetarja: Këto vota në 2015 i keni marrë në koalicion me Partinë Socialiste

Ilir Meta: “Nuk ka asnjë lidhje. Ata janë votat e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Janë vetëm në qarkun e Tiranës mbi 70.000 vota dhe mund t’iu them se po të ishte kandidati i Lëvizjes Socialiste për Integrim kryetari i bashkisë së Tiranës do të kishin qenë 100.000 vota, por ishte Z.Veliaj dhe natyrisht që ishte më e favorizuar Partia Socialiste.

Edhe për vitin 2013 Lëvizja Socialiste për Integrim nuk ka përfituar nga Partia Socialiste, përfitimi ka qenë reciprok sepse Lëvizja Socialiste për Integrim ka marrë 180.000 vota ndërkohë që ka marrë 16 mandate.

Dhe tani e kuptoni 16 mandate në 2013, 34 mandate në 2015 tani të gjithë ata që dinë matematikë dhe e kuptojnë forca e LSI është rinia e kuptojnë se ku është rezultati në 2017.”

/Oranews.tv/

