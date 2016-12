Lirimi me kusht - Lul Berisha “çon” në burg Drejtorin e burgut Durrës, juristi në kërkim

Lirimi me kusht i Lulzim Berishës ka çuar në pranga drejtorin e burgut të Durrësit, Astrit Kote.

Ndalimi i tij është bërë me urdhër të Prokurorisë. Sakaq fletë arresti është prerë dhe për juristin e burgut, T.L, i cili është shpallur në kërkim.

Kreu i burgut Durrës dhe juristi akuzohen për veprën penale të “Shpërdorimit të detyrës” dhe “Fallsifikimit të dokumentave”

“Prokuroria e Durrësit ka nxjerrë urdhër arresti për drejtorin dhe juristin e burgut të Durrësit, konkretisht Astrit Kotaj dhe T.L, të dyshuar për veprën penale të “Shpërdorimit të detyrës” dhe “Fallsifikimit të dokumentave”, në vijim të hetimit të nisur kryesisht për lirimin me kusht të të dënuarit Lulëzim Berisha.Nga ana e forcave të Policisë së Shtetit eshte ekzekutuar urdheri i prokurorise per arrestimin e drejtorit te burgut, Astrit Kotaj, pas caktimit të masës së sigurisë “arrest me burg”, vendosur nga ana e Gjykatës. Ndersa eshte shpallur ne kerkim juristi T.L”informon Prokuroria.

Menjëherë pas ndalimit të tij nga policia, Ministri i Drejtësisë ka firmosur shkarkimin e tij nga detyra.

Ministri Manjani është shprehur se nxit Prokurorinë për zbardhjen e të vertetave që shqetësojne opinionin publik.

Nga hetimet e deritanishme të Prokurorisë së Durrësit, rezulton se Drejtori i Institutit të Ekzekutimit të Vendimeve Penale (burgut) dhe juristi i këtij institucioni, kanë llogaritur në mënyrë të kundërligjshme kohën e qëndrimit të burgim të të dënuarit Lulëzim Berisha.

“Në bazë të shqyrtimit të dosjeve përkatëse të burgut Durrës, Prokuroria ka arritur në konkluzionin se të dënuarit Lulëzim Berisha duhej të kryente edhe të paktën 2 vjet e 7 muaj burgim, para se të mund të përfitonte nga parashikimet ligjore për lirimin me kusht”.

Prokuroria e Durrësit thotë se ka krijuar dyshime të arsyeshme se zyrtarët, në bashkëpunim me njëri-tjetrin kanë konsumuar elementet e veprave penale te “Shpërdorimi i detyres” dhe “Falsifikimi i dokumentave”.

Ndërkohë, Prokuroria e Durrësit po vijon hetimin lidhur me të tjerë persona të përfshirë në këtë çështje.

Njoftimi i policisë për arrestimin

Durrës, më 21.12.2016. Specialistët e Seksionit kundër Korrupsionit në Drejtorinë Vendore të Policisë Durrës kanë bërë të mundur ndalimin e shtetasit: • Astrit Kotaj, 48 vjeç banues në Durrës, Drejtori i Burgut I.E.V.P. Durrës. Ndalimi i tij u bë pasi: Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës me Vendimin Nr.837 , datë 21.12.2016 ka vendosur masën e sigurisë “Arrest me burg”, për veprat penale ” Shpërdorim detyre” dhe “Falsifikimi i dokumentave”, parashikuar në nenet 248 dhe 186/3 të Kodit Penal. Gjithashtu është shpallur në kërkim dhe po punohet për kapjen e shtetasit: • T.L. 24 vjeç, banues në Durrës, me detyrë Juristi i I.E.V.P. Durrës, po për veprat penale të mësipërme. Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Durrës për veprime të mëtejshme.

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter