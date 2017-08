VIDEO - Librazhd, familja kërcënon me vetëflijim, lyen kioskën me benzinë

Një familje nga Librazhdi kërcënon me vetëflijim duke u djegur me benzinë, nëse do i prishet kioska ku ata shesin gazeta dhe me të cilën sigurojnë jetesën.

Gazetarja e Ora News Belinda Ruçaj e cila raporton me skajp nga vendngjarja informon se familja kishte mësuar se do i prishej kioska tre ditë më parë.

“Kryefamiljari, Aqif Rruplli, bashkëshortja dhe dy fëmijët e tij ndodhen në kioskë e cila është lyer me benzinë pasi Inspektoriati Ndërtimor i bashkisë Librazhd ka njoftuar se do të vijë rreth orës 10:00 për ta prishur” informon gazetarja e Ora News nga vendngjarja (ora 09: 45)

Kryefamiljari mban në dorë një shishe me benzinë, po ashtu dhe gruaja dhe fëmijët e tij, vajza dhe djali kanë në dorë shishe me benzinë

Aqif Rruplli: “Nuk kam çfarë të humbi më. A jetohet me 65 mijë lekë të vjetra në muaj? Cfarë duhet ti them vajzës unë, shko prostitutë ti të paguash shkollën? Janë të gjitha faturat e paguara rregullisht”

Rruplli pretendon se ka të gjithë dokumentacionin, vendimet nga bashkia Librazhd dhe këshilli bashkiak për vendqëndrimin e kioskës ku prej 7 vitesh familja shet gazeta dhe siguron bukën e familjes.

Po kështu ai thotë se është pagues i rregullt i taksave.

Ai ka vendosur përpara kioskës disa postera ku i drejtohet deputetit të zonës Taulant Balla dhe kryeministrit Edi Rama të ndërhyjë pasi sipas tij po bëhet padrejtësi.

“Bashkia Librazhd (Kaçi) të merr taksat bukën dhe shpirtin” shkruhet me shkrim dore në një prej tabakëve të bardhë ku kërkohet ndërgjegjësim.

Kërkon ndihme nga kryeministri

Të ardhurat e vetme të kësaj familjeje janë kjo kioskë dhe një asistencë prej 6 mijë lekësh të reja në muaj.

Aqif Rruplli: “Kur e kam marrë unë në 2014 ka qenë tokë shtetërore, tani figuron mbivendosje. Dikush këtu do që unë të largohem. Atëherë më gjeni një vend tjetër ku të futem. Unë dua të jetoj. Edhe frymën do të ma merrni?! Zoti kryeministër, unë nuk dal prej këtu pa ardhur një përfaqësues i juaji”

Gazetarja e Ora News është përpjekur të kontaktojë me telefon me kryetarin e bashkisë së Librazhdit Kastriot Gurra, por ai nuk i është përgjigjur

