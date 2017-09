BOOM denoncon - Tekste shkollore pa pullë e pa kupon tatimor, ja si u shkel urdhëri i MAS

Vetëm pak ditë na ndajnë nga nisja e vitit shkollor 2017 – 2018 për arsimin parauniversitar dhe është koha kur prindër dhe nxënës, po bëhen gati, po blejnë librat.

Emisioni investigative BOOM në RTV Ora News ka bërë një vëzhgim në disa shkolla të kryeqytetit, ku është konstatuar se është shkelur urdhëri i Ministrisë së Arsimit si për afatet e shpërndarjes së librave ashtu edhe për abuzimin, pasi librat shiten pa pullën e MAS dhe pa kupon tatimor.

Në urdhrin e MAS nr. 274 datë 18 0.05.2017 “Për përzgjedhjen, shpërndarjen dhe shitjen e teksteve shkollore të klasave nga e para në të 12 të sistemit arsimor parauniveristar për vitin shkollor 2017 -2018”, pika 6, thuhet se shitja e librave do të bëhet nga data 25 gusht deri në 10 shtator 2017, pranë shkollave apo pikave të licensuara për shitjen e librave.

Kishte disa librari që kishin marrë përsipër të shisnin dhe librat, që thanë se pjesa më e madhe e shtëpive botuese nuk i kishin furnizuar me asnjë titull. Por jo vetëm në datë 25 por edhe në datë 30, në zonën e Freskut në kryeqytet nuk kishte nisur ende shitja e librave.

Po në udhëzimin e MAS për pjesën e librave, në pikën 6 thuhet : “Tekstet shkollore që shiten duhet të kenë detyrimisht pullën me hologramën e MAS.”

“Subjekteve të licensuara për shitjen e teksteve shkollore nuk u lejohet që bashkë me tekstet shkollore me hologramën e MAS t`u shesin nxënësve tekste që nuk i përkasin katalogut”.

Gazetarët e BOOM kanë konstuatuar se libri i edukimit fizik, për klasën e tetë dhe të gjashtë, është shitur pa pullën e MAS për nxënësit e shkollave të ndryshme në Tiranë. Gjithashtu gazetarët verifikuan se ky libër nuk gjendet në katalogun e miratuar nga Ministria e Arsimit për librat shkollorë të këtij viti. Por mes librave të tjerë shitësit abuzues, detyruan nxënësit të blinin edhe atë, pa pullë dhe kundrejt çmimit prej 250 lekësh të reja.

Libri duhet të shitet me kupon tatimor. Pasi përveç evazionit fiskal që shkakton mos tatimi i tij, kuponi tatimor duhet dhe për rimbursimin e kategorive që e përfitojne falas, si rom, egjyptian, familje me ndihmë ekonomike, etj. Këto kategori duhet të dorëzojnë në shkollë disa dokumenta bashkë me kuponin tatimor për të marrë mbrapsht lekët e librave. Kamerat e fshehta e BOOM ka qenë në Shkozë, ku shitësi i librave nuk kishte kasë fiskale dhe ju thoshte prindërve që blinin librat se mund të vinin nesër për kuponin.

Shkolla “Musine Kokali”

(Drejtoria e shkollës ka ngjitur në xham njoftimin se shitja e librave fillon më datë 28 Shtator, ditën e hënë)

Gazetarja: Më fal, a kishin ardhur librat, te librat ishit?

Qytetarja: Jo vetëm listat kanë dalë. Librat më 28 ndahen aty lart, te shkolla tjetër.

Shkolla “Kushtrimi i lirisë”

Gazetarja: Përshëndetje, si jeni? Ku shiten librat?

Sanitarja e shkollës: Nesër, këtu. Në orën 09:00

Gazetarja: Nesër? Të shtunën, fillon?

Sanitarja e shkollës: Po.

Gazetarja:Po sikur ishte dhënë njoftimi që në datë 25 do të fillonte.

Sanitarja e shkollës: Po janë ca artikuj mangut tha ai çuni dhe do fillojmë nesër.

Shkolla “Niket Dardani”

Gazetarja: A kanë ardhur të gjithë librat, për të gjitha klasat?

Shitësja: Jo. Kanë ardhur për të gjitha klasat, po pjesë-pjesë.

Gazetarja: Pjesërisht, jo të gjitha lëndët ë?

Shitësja: Për cilën klasë interesoheni ju?

Gazetarja: Për të dytën.

Shitësja: Klasa e dytë, më ka ardhur vetëm matematika dhe fletorja e punës, asgjë tjetër. Dhe ja unë kështu mbeta me e-maile, me telefonata.

Gazetarja: Po një shtëpi botuese ju furnizon ju?

Shitësja: Janë 12 shtëpi botuese vetëm për këtë shkollë që kanë përzgjedhur mësuesit. I ka sjellë Pegi , Idearti , Alpaperi , Morava , Dudaj, këto të pesta kam që m`i kanë sjellë tekstet. Kam dhe shtatë të tjera që unë po i çmend me telefon dhe me e-mail se nuk kam si e zgjidh ndryshe.

Gazetarja: S`kanë sjellë gjë deri tani ë?

Shitësja: Jo.

Gjimnazi ” Abdulla Keta” Shkozë

Qytetarja: Si je? Librat kanë filluar të ndahen?

Punonjësja e shkollës: Jo. s`kanë filluar të shpërndahen akoma.

Qytetarja: Si ka mundësi s`kanë filluar akoma?

Punonjësja e shkollës: Për të ardhur kanë ardhur , por…

Qytetarja: A kanë ardhur?

Punonjësja e shkollës: Kanë ardhur dje.

Gazetarja: Po a është data 25 sot?

Punonjësja e shkollës: Datë 25 e kanë shkruar.

Qytetarja: Se për sot e patën thënë.

Punonjësja e shkollës: Ç`a të them unë.

Kancelaria te “Fresku” datë 30 Gusht

Gazetarja: Si kaluat, librat e klasës së pestë?

Shitësi: Vazhdojnë nesër shpërndarjen.

Gazetarja: Nesër, pse sot nuk ka?

Shitësi: Jo, do shpërndahen te ajo agjencia aty.

Gazetarja: Ku vazhdon shpërndarja?

Shitësi: Te ajo agjencia aty, vazhdon shpërndarja, nesër.

Edukimi fizik pa pullën e MAS

Rasti 1

Ky është libri i edukimit fizik për klasën e tetë. Sikurse e shihni, botuar nga shtëpia botuese Ideart. Është një nga librat që ju jepet nxënësve të klasës së 8, që ju jepet nxënësve bashkë me librat e tjera. Në koopertinë ky libër nuk ka pullë, si çdo libër që tregtohet për shkollat. Në udhëzimin e z.Nikolla. thuhet se asnjë libër nuk duhet të shitet apo të blihet pa pullë. Vlera e librit është 250 lekë të reja.

Rasti 2

Gazetarja: Edukimi fizik , s`paska më duket pullë ë ?

Prindi: Po. Me marrë ato lekë. E kur kemi pasur libër për edukim fizik?

Rasti 3

Gazetarja: Po kështu, edukim fizik. E kanë futur atë lëndën e Edukimit fizik për këtë vit.

Nxënësi: Ishte, po.

Gazetarja: Ta shikoj pak të lutem?

Nxënësi: Po.

(Libri nuk ka pullë)

Rasti 4

Gazetarja: Për shkollën “Gjon Buzuku”?

Nxënësi: Po.

Gazetarja: Edukim fizik , sa lekë është ?

Prindi: 250.

Gazetarja: 250.

Nxënësi: Pyesni dhe atë po deshe.

Shitjet e librave pa kupon

Gjimnazi “Abdulla Keta” Shkozë

Gazetarja: Sa kushtuan?

Shitësja: Ka dy klasa, 90 mijë e 400.

Gazetarja: 90 mijë e 400!

Shitësja: Po. Klasa e tetë ka gjithë ato libra.

Prindi: Mora për klasën e gjashtë dhe të dytën.

Gazetarja: A ju dhanë kupon tatimor?

Prindi: Jo.

Gazetarja: E sa lekë ju shkuan?

Prindi: 70.

Gazetarja: Të dyja bashkë? Pa kupon ë?

Prindi: S`ka sot tha.

Gazetarja: Po kur i bie që ta merrni?

Prindi: Se di. Sot s`ka tha. Dhe s`ka as nesër, a më kupton? Ta japin kështu me të shkruar me dorë ata.

Gazetarja: Po e keni faturën e dorës?

Prindi: Jo, jo s`japin fare .

Gazetarja: As faturë dorë, asnjë gjë.

Prindi: Vetëm ka shkruajtur këtu, prit, ja 51mijë e 50 kjo, dhe 28…

Gazetarja: Ka shkruajtur te qesja?

Prindi: Ka shkruajtur te qesja.

Gazetarja: Edhe ti pa kupon tatimor i more ë, librat? Për çfarë klase?

Prindi: Po, se s`kishte tha. Të dytën.

Gazetarja: A ka kasë aty?

Prindi: Jo, më duket se s`kishte kasë aty. Prandaj bëhet e gjitha kjo.

Gazetarja: S`ka kasë.Po ne që duhet ti dorëzojmë kuponat në ndonjë vend, apo?

Prindi: Duhet të bëni kërkesë ju që i keni më të domosdoshëm që të përfitojmë dhe ne.

Gazetarja: Si kaluat?I morët librat, kanë ardhur të gjitha?

Prindi: Po,mos e pyet njëherë faturën.

Gazetarja:Ta shoh pak?

Nxënësja:Varet çfarë viti do?Se ndryshojnë klasat, librat.

Gazetarja: Sa ju shkoj juve?

Prindi: Viti i parë 81 e 900.

Gazetarja: A ju dhanë kupon tatimor?

Prindi: Jo, thanë vijnë nesër.

Gazetarja: Po nesër do vish të marrësh kuponin tatimor?

Nxënësja: As vjet as parvjet si kemi marrë me kupon.

Gazetarja: Edhe ti pa kupon?

Nxënësja: Erdhi po kërkonte njëri kuponin, ndoshta i duhej dhe i tha do vish ta marrësh nesër.

Libraria pranë shkollës “Vasil Shanto”

Gazetarja: More faturë?

Nxënësi: Jo.

Gazetarja: Nuk të dhanë faturë tatimore?

Nxënësi: Jo.

Gazetarja: Sa lekë bën librat?

Nxënësi: 60 mijë lekë.

Pra i dëgjuat, pa kupon dhe me çmime të kripura. 60 mijë lekë për një nxënës, 90 mijë lekë për dy fëmijët tha ai zotëria. Ministria në fakt në disa intervista ka thënë se çmimet e librave nuk janë rritur. Por ne flasim me fakte. Janë rritur. Ndoshta jo rritje të mëdha po ama 200 lekë apo 400 lekë për libër nuk janë pak. Se për shumë libra po ti mbledhësh nga njqind e një njëqind bëhen njëmijë, kurse për shtëpitë botuese që prodhojnë tirazhe të mëdha bëhen miliona fitime. Për të treguar sa janë rritur çmimet gazetarja jonë krahasoi katalogët e teksteve për vitet 2015-2016, 2016-2017 dhe 2017-2018. Ministria e Arsimit në përmbyllje të katalogut e ka justitikuar rritjen me inflacionin.

Rritja e çmimit të librave.

Nëse në të vërtete çmimet e librave në këto tre vite kanë pësuar ndryshim apo jo emisioni “Boom” do sjell sot fakte. Nga ana e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit është pretenduar se çmimet janë të njëjta, por ne do shohim dhe krahasojmë katalogët e viteve 2015-2016 2016 -2017 dhe 2017- 2018. Klikojmë faqen e ministrisë dhe krahasojmë çmimet për disa tituj librash shkollor në këto tre vite.

Libr i Abetares, klasa e parë, shtëpia botuese SHLBSH e re, autori Kol Xhumari

viti 2015-2016- çmimi 362 lekë

viti 2015-2016 – çmimi 369lekë

Viti 2017-2018 -çmimi 377 lekë

Rritja 150 lekë të vjetra në dy vjet.

Abetarja , Shtëpia botuse “shkronjë pas shkronje”

viti 2015-2016- çmimi 445 lekë

viti 2015-2016 – çmimi 454 lekë

Viti 2017-2018 -çmimi 464 lekë

Rritja për dy vjet ka qënë 19 lekë

Matematika, shtëpia botuese Pegi

viti 2015-2016- çmimi 550 lekë

viti 2015-2016 – çmimi 561lekë

Viti 2017-2018 -çmimi 573 lekë

Rritja 230 lekë

Matematika, klasa e 6

viti 2015-2016- çmimi 460 lekë

viti 2015-2016 – çmimi 469lekë

Viti 2017-2018 -çmimi 479 lekë

Rritja 190 lekë.

Anglishtja, klasa e 6

viti 2015-2016- çmimi 968 lekë

viti 2015-2016 – çmimi 987lekë

Viti 2017-2018 -çmimi 1009 lekë

Rritja 410 lekë

Në fund të katalogëve të dy viteve të fundit MAS ka shkruar.

Viti 2016-2017

Çmimet e shitjes me pakicë të teksteve për nxënësin janë indeksuar me 2 përqind, kundrejt çmimeve të mëparshme.

Kjo masë përqindje përfaqëson treguesin e inflacionit vjetor për vitin 2015.

Rezultati pas indeksimit është rrumbullakosur në njëshe të plota, aq sa është prerja më e vogël e monedhës në përdorim

Ndërsa në katalogun e teksteve shkollore për vitin 2017-2018 shkruhet:

“Çmimet e shitjes me pakicë të teksteve për nxënësin, përjashtuar ato që në kolonën “Vërejtje” kanë shënimin “i Ri”, janë indeksuar me

2,2 përqind, kundrejt cmimeve të mëparshme. Kjo masë përqindje përfaqëson treguesin e inflacionit vjetor për vitin 2016.

Rezultati pas indeksimit është rrumbullakosur në njëshe të plota, aq sa është prerja më e vogël e monedhës në qarkullim”

Pra rritjet e çmimeve është bërë 2 përqind vitin e kaluar shtoj kësaj rritje dhe 2.2 përqind këtë vit.Kështu që rritje ka pasur dhe ato janë justifikuar me masën e inflacionit.

Për të gjitha problemet që ne transmetuam sot kemi vënë në djeni dhe Inspektoratin Shtetëror të Arsimit, i cili na premtoi se do të nxjerrë grup pune për ti verifikuar dhe do të mbaj dhe një qëndrim zyrtar, duke qenë se bashkë me Ministrinë e Arsimit është institucioni që duhet të merret me monitorimin e zbatimit të udhëzimit të Ministres Nikolla për librat.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter