Sezoni turistik - Lezhë, nis dizinfektimi në plazhe kundër mushkonjës tigër

Në plazhet përgjatë vijës bregdetare të Lezhës ka nisur dizinfektimi kundër insekteve e kryesisht kundër mushkonjës tigër që ka qenë shqetësim për turistët në vitet e kaluara. Autoritetet e Shëndetit Publik thonë se do spërkatet edhe në qytetin e Lezhës, për shkak se janë vërejtur vatra me përqëndrim të lartë të larvave.

Zonat turistike në Lezhë po i nënshtrohen dizinfektimit kundër insekteve. Aksioni është përqëndruar kryesisht për të asgjësuar mushkonjën tigër, që kanë qenë shqetësuese për pushuesit në sezonet e kaluara turistike.

Vëmendje me të madhe do të marrë bregdeti i Shëngjinit, ndërsa sipas nëndrejtorit të Shëndetit Publik në Lezhë, Besmir Frroku thotë se thotë se efektet pozitive do të ndjehen që në mesin e sezonit turistik.

Krahas Shengjinit, prioritet do të ketë edhe qyteti i Lezhës, ku në disa kanale është evidentuar përqëndrim i lartë i larvave të mushkonjave.

