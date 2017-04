Zbardhet ngjarja - Lezhë, arrestohet autori i dytë i një grabitje me armë dy vite më parë

Policia e Lezhës ka zbardhur ngjarjen e ndodhur me datë 08.03.2015 në fshatin Gëziq – Mirditë ku 2 persona të maskuar dhe të armatosur me armë zjarri automatik , nën kërcënimin e përdorimit të armës kanë vjedhur banesën e shtetasit Gj.L.

Në pranga është vënë autori i dytë i kësaj ngjarje 26-vjeçari Gentian Marku.

Policia sqaron se: Me datë 29.04.2017, nga Sektori për hetimin e krimeve të rënda në Drejtorinë Vendore të Policisë Lezhë ,në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Mirditë dhe Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Lezhë, pas një pune të mirëfilltë hetimore , u bë i mundur identifikimi , arrestimi i autorit të dytë dhe dokumentimi i plotë i ngjarjes së ndodhur me datë 08.03.2015 në Gëziq – Mirditë , ku 2 persona të maskuar , nën kërcënimin e përdorimit të armës së zjarrit automatik që ishin të armatosur, kanë vjedhur banesën e shtetasit Gj.L. Nga kryerja e veprimeve hetimore ka rezultuar se autorë të jenë shtetasit Gentian Marku , 26 vjeç, banues në Mirditë dhe Paulin Ndreca, 21 vjeç, banues në Mirditë, i cili është arrestuar me datë 17.10.2016 dhe aktualisht ndodhet në burgun e Lezhës me masë sigurimi personal “Arrest me burg” në lidhje me këtë ngjarje.

Materialet proceduriale do ti referohen Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Lezhë për veprime të mëtejshme për veprat penale “Vjedhja me armë” kryer në bashkëpunim parashikuar nga nenet 140-25 të Kodit Penal.

