Lezhë, 1 javë kohë subjekteve të sistemojnë kabujt ajrore

Bashkia e Lezhë u ka kërkuar operatorëve kabllorë apo atyre të fibrave optikë të sistemojnë rrjetin kallor ajror në tubacione nëntokësore, pasi përveç imazhit të keq janë edhe rrezik për qytetarët. Bashkia la një javë afat për të ndërhyrë vet subjektet, në të kundërt do e sistemojë vet situatën duke i hequr habllot.

Operatorët kabllore, ato të transmetimeve dixhitale dhe të fibrave optike ne Lezhe do te kene vetem 1 javë kohë për te sistemuar dhe vendosur ne tubacionet nëntokësore kabllot ajrore. Pas këtij afati bashkia do të hedhë në tokë te gjithë rrjetin e vendosur në shtylla dhe në mënyrë të parregullt. Nenkryetari i bashkise enver hafizi i u kerkoi ketyre subjekteve te paraqesin projektet ku te percaktohet e menyra sesi do te realizohet heqja e kabllove ajrore.

Enver Hafizi N/Kryetar i Bashkise: Brenda një javë të gjithë operatorët duhet të paraqesin projektet e tyre për sistemimin e kabullave. Bashkia do ti pajisë me leje dhe mendojmë që për 1 muaj do të përfundojë ky problem i sistemimit të kabullave ajrore në Lezhë.

Ekspertët e mjedisit thonë se kabllot ajrore janë shtrirë ne te gjithe qytetin e lezhes dhe perbejne nje pamje aspak te kendshme per nje zone turistike.

Jak Gjini, Specialist Mjedisi Bashkia Lezhe: Si rrjetet e merimangave kanë pushtuar hyrjet e pallateve dhe deri ne çdo sipërfaqe të qytetit. Të zbatohen krieteret ligjore dhe ato estetike.

Sipas bashkisë së Lezhës, në shumicen e rasteve, kabllot ajrore jane te vendosura pa leje dhe jashte cdo kriteri teknik duke rritur me shume rrezikunper banoret dhe kalimtaret.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter