Lezha zgjidh çështjen e varrezave për 50 vite

Bashkia Lezhës i ka dhënë zgjidhje 50 vjeçare problemit të varrezave.

Prej disa vitesh, varreza e qytetit kishte arritur në kufinjte maksimal duke u kthyer në një problem serioz. Bashkia ka vendosur të marrë në pronësi një sipërfaqe toke prej 8.5 ha.

Projekti është prezantuar gjatë një dëgjese publike me qytetarët. Për kreun e bashkisë Lezhë Fran frrokaj, kjo zgjidhje vjen në një kohë kur situata është përkeqësuar ndjeshëm dhe se kërkohej një alternativë që kërkoheshin varreza të reja.

Fran Frrokaj: Kjo marrëveshje vjen në një kohë kur e kishim të domosdoshëm. Lezha ka rreth 20 vende varri dhe të gjitha janë pothuajse në kufijtë e ngopjes, ndërsa popullsia është dy trefishuar.

Drejtori i shërbimeve në bashkinë Lezhë Ndue Lushi ka prezantuar kriteret që do të përmbushe kjo varrezë publike

Varrezat e reja do të kenë një sipërfaqe prej me shume se 8.5 hektare dhe nuk do të ketë asnjë kosto për bashkine lezhe, e cila do ta shkëmbejë me një sipërfaqe kullotë sa gjysma e asaj që do të marrë për t’i përdorur si varreza.

