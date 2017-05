Lefter Maliqi njofton se do mungojë në fushatë, ultimatum Bashës deri nesër

Kandidati për deputeti i PD në qarkun e Beratit, Lefter Maliqi ka njoftuar se nuk do të jetë në hapje të fushatës, ku Basha do të prezantojë kandidatët. Arsyeja thotë Maliqi është personale, por nga ana tjetër thekson se deri nesër në mesnatë pret takim me Bashën për premtimin e pambajtur të tij.

Lefter Maliqi në FB: Ndjesë.! Të dashur miq,mbeshtetes,duke ju qënë tepër mirënjohës ju njoftoj se nesër në hapjen e fushatës në Berat ku z.Basha i Republikës së re bën prezantimin e kandidatëve nuk do të jem i pranishëm për arsye personale. Nesër deri në orë 12 të Natës pres takim me z.Basha për premtimin e pambajtur të tij. Në ditët në vazhdim do ju sqaroj në takime të ngushta me ju.! Detyrimi im për ju është i pashlyshëm,mirënjohja ështē shumë e thellë dhe e madhe,votat i kam personale mbi 10.000 pasi marreveshjen e kemi bere ju voten une premtimet dhe mbeshtetjen në cdo fatkeqësi e nevojë që dihet nga të gjithë,miliarda leke investime ne infrastrukture,arsim,shendetesi,kulture,ndihma familjeve në nevojë ne gjithe qarkun jane të prekshme nga ju etj etj per shkak të te imazhit,origjines nga Kucova,vendlindjes ne Lapardha,si drejtues policie ne gjithe qarkun ne Berat,Skrapar e Kucovë,ish kryetar i komunës me te madhe Otllak-Berat me fitore te thelle,ish deputet dhe këto 4 vjet sakrifica te jashtezakonshme pranë jush. Do të jem gjithmonë pranë jush pa dallim politik,zoti qoftë me ne. I juali Lefter Maliqi.!

