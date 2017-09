Kush është shqiptari nga Rrësheni i vrarë në Belgjikë?

Kreshnik Gjini njihej si person i rregullt në Belgjikë ku edhe punonte prej disa muajsh në një lokal të quajtur Saint-Denis në Forest.

Mediat belge hedhin dyshime se vrasja mund të ketë si motive ngjarje të ndodhura në Shqipëri.

Në fakt, Gjini më 30 gusht të vitit 2008 ka tentuar të vrasë me armë zjarri një persona në Rrëshen. Në ngjarje është përfshirë edhe vëllai i tij Besmiri, i cili mbeti i plagosur aksidentalisht nga një plumb që e qëlloi në pjesën e dorës nga vëllai i tij.

“Vëllezërit Kreshnik dhe Besmir Gjini janë konfliktuar me shtetasin Elidon Gjoka. Pas konfliktit ata e kanë goditur Gjokën me mjete të forta dhe ai i është kundërpërgjigjur. Kreshnik Gjini ka qëlluar me pistoletë ndaj Elidon Gjokës me qëllimin për ta vrarë por plumbi ka kapur gabimisht vëllanë e tij, Besmir Gjini”,– ka deklaruar policia në atë kohë, siç shkruante “Shekulli” atëherë.

Pas kësaj Kreshnik Gjini ka hedhur armën e krimit dhe ka transportuar të vëllanë në spitalin e qytetit të Rrëshenit.

Por gjendja e tij shëndetësore ka qenë e rëndë dhe ai është dërguar me urgjencë për në Spitalin Ushtarak në Kryeqytet.

Fillimisht policia kreu arrestimin e shtetasit Kreshnik Gjini, i cili deklaroi se ka plagosur pa dashje të vëllanë.

Të dy vëllezërit akuzohen për veprat penale të vrasjes me paramendim të mbetur në tentative dhe armëmbajtje pa leje.

/Ora News.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter