Dasmat shqiptare - Kur lidhin krushqi Prizreni me Kukësin shpërthen tradita dhe modernia

Dasmat shqiptare vazhdojnë të na surprizojnë. Sheshi kryesor i qytetit të Kukësit është kthyer në një festë të vërtetë mëngjesin e sotëm, teksa një dhëndër nga Prizreni ka mbërritur për të marrë nusen me një gjetje mbresëlënëse.

Me pajton nga Prizreni në Kukës për të marrë nusen.Kështu ka zgjedhur një i ri kosovar të marrë nusen e tij.

Dhëndri së bashku me miq e të afërm kanë udhëtuar me pajton e kuaj dhe me flamurin kombëtar deri në sheshin qendror të qytetit për të nisur më pas vallet e Kukësit e të Prizrenit.Karvanin e prinin dy kuaj mbi të cilët kalëronin një djalë dhe një vajzë.

Kuajt ndiqeshin nga një pajton dhe pas tij limuzina e ndjekur dhe nga makinat e tjera të krushqve.

Miqtë nga Prizreni festuan në shesh me lodra e valle tradicionale nga Kukësi dhe Prizreni.

/Oranews.tv/

