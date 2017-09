Arena - Kume: Partitë të bëjnë një sistem proporcional kombëtar pa copëzime

Ish-kreu i KQZ-së, Kristaq Kume i ftuar në “Arena” nga Drita Hila në Ora News thotë se partitë politike duhet të krijojnë një sistem proporcional kombëtar pa e copëzuar në 12 zona.

Pjesë nga deklarata:

Kume: Për mendimin tim në qoftë se ju si parti politike e keni cilësuar si efektiv sistemin proporcional, atëherë zbatoni sistemin në një zonë zgjedhore. Mos e copëzoni në 12 fraksione sepse kështu përdorni mundësitë që ofron sistemi.

Eridian Salianji, ekspert, PS: Politika në Shqipëri ka bërë çudira dhe mund ta vendosë sistemin. Unë them se një mazhoritar nuk i bën mirë partive politike. Favorizon Partinë Socialiste dhe zhduk partitë e vogla. Mazhoritar i pastër do të thotë se nuk do të ketë më parti të reja në Shqipëri.

Kume: Një mazhoritar favorizon të majtën.

