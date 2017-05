Intervista në Ora News - Kumbaro tregon pengun si Ministre dhe një koment për akuzat e Tavos

Në përmbyllje të mandatit të parë si Ministre e Kulturës, Mirela Kumbaro ka rrëfyer në Ora News pengun e këtij katërvjeçari.

Kumbaro: Kam një peng, pengu ka të bëjë me vitin e parë të punës. Ka qenë një vit kohe i harxhuar dhe me shumë humbje energjish për të rikuperuar gropën e madhe që gjetëm në daç ligjore apo financiare, gropë programi, mungesë vizioni. Sikur të mos e kishim gjetur do të kishim bërë shumë më tepër. Vërtet kemi bërë shumë, por mbetet ende shumë për tu bërë. Besoj se kemi një bilanc shumë pozitiv dhe japim garancitë që mandatin e dytë jo vetëm të plotësohen kantierët që janë hapur por shumë kantiere të tjera janë në program.

Duke komentuar marrëveshjen Rama-Basha, Kumbaro shpreson në implementimin me sukses të saj.

Kumbaro: Është një marrëveshje shumë e qartë dhe transparente politike e bërë midis dy kryetarëve të dy partive më të mëdha në Shqipëri. Ftesa nga PD dhe Edi Rama është bërë në muaj të tërë, ka qenë këmbana që ka trokitur rregullisht në derën e hapur prej letre të çadrës dhe që fatmirësisht u mbërrit të bëhej realitet.Ne besojmë që kemi bërë një marrëveshje dhe kështu jemi nisur, një marrëveshje për dialog që në fakt është një dialog demokracie institucionale. E kemi nisur për ta pasur afatgjatë, por mbetet për tu parë. Gjithësesi termi ose ideja e asaj që quhet bashkëjetëse politike kërkon një lloj maturie të tillë që nuk besoj ende se e kemi në Shqipëri, modele siç mund ti ketë Gjermania ose Franca.

Për zgjedhjet e 25 qershorit, Kumbaro kandidon për deputete në Gjirokastër.

Në studion e Ora News, komentoi dhe akuzat e deputetit të LSI, Vangjel Tavo, se nuk bëhet fushatë me deklarata.

Kumbaro: Nuk e kam dëgjuar këtë deklaratë. Në rradhë të parë e kam shumë të shenjtë familjen, përveçse nuk do të lejoja të bëhej fushatë me familjen e askujt, besoj se kjo ka vlerë për të gjithë forcat e tjera politike të cilët fushatën duhet ta bëjnë me punën tonë.Unë jam zgjedhur pas katër vitesh në detyrën e Ministrit të Kulturës, ku pikërisht në qarkun e Gjirokastrës kemi bërë një punë jashtëzakonsiht shumë të madhe ku kemi hedhur investime si asnjëherë tjetër më parë. Sot kemi një qark ku shtatë bashkitë janë kantierë të rilindjes urbane.

Ndërkohë nesër përurohet Muzeu Gjethi.

Kumbaro: Është investim intensiv në fushën e kulturës i bërë në këto katër vjet. Në tre vite e gjysëm ne kemi ndërtuar katër Muze të rinj.

