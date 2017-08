Reagime politike - Kthimi i vizave? Vasili: Kryeministër ku je? Mediu: Je përgjegjës

Propozimi që policia dhe prokuroria i kanë bërë Holandës për rivendosjen e vizave për shqiptarët, është përdorur nga opozita si gur për të akuzuar kryeministrin Rama si përgjegjës.

“Kryeministër ku je ?!” shkruan Petrit Vasili, kreu i grupit parlamentar të LSI-së në një postim në facebook. Ndërsa kreu i PR-së Fatmir Mediu po në një postim në facebook e quan “ngjarje të rëndë”

Po A është i mundur rikthimi i vizave për Shqipërinë? Ja rregullorja

Petrit Vasili shkruan:

Heqja e vizave për shqiptarët, një nga arritjet më madhore të pluralizmit, rrezikon të

zhbëhet.



Ishte kjo arritje që çliroi shqiptarët nga poshtërimi në dyert e ambasadave dhe shembi izolimin e turpshëm dhe trajtimin tonë si qytetarë të dorës së tretë.

Paralajmërimet nga Europa kanë qenë pa fund, por shurdhëria dhe paaftësia kriminale e kryeministrit ka qenë fatale.

Në fund të fundit ai punët….e tija i ka fjollë, pavarësisht se qindra mijëra shqiptarë vuajnë skamjen e papunësisë dhe varfërisë.

Kryeministri ynë nuk ka veshë, por ka vetëm stomak dhe të madh madje.

Europa i vuri një zero të madhe delirit me timon e me tepsi.

Ç’ taksirat ka populli të vuajë deliret dhe paranojat e një shkollëpakti, llafazan të pashërueshëm?

Fatmir Mediu shkruan:

Kerkesa e Holandes per vendosjen e vizave eshte nje ngjarje shume e rende.



Ajo ngarkon me pergjegjesi te drejtperdrejte Edi Ramen, qeverine dhe kualicionin e tij.

Shqiperia jo vetem nuk ka hedh asnje hap drejt antareismit ne BE, por dhe ato qe u arriten me mund e sakrifica po kthehen mbrapasht. Nen kete qeveri Shqiperia njihet vetem per korrupsion, droge dhe krimi gje e cila ndeshkon pa te drejte miliona shqiptare te ndershem qe kane nje jete qe punojne ne emigracion.

Cenon nena e baballare, gjysher dhe gjyshe qe duan te jene prane femijeve te tyre, nipave dhe mbesave, ne te mire dhe te keqe.

Me mund dhe pune Ne beme realitet bashkimin e familjeve shqiptare dhe sot kjo vihet ne pikepyetje.

Nese kjo ndodh shkaterron endrren e mijera te rinjeve qe duan te arsimohen dhe edukohen ne shkollat Europiane per tu bere te denje per familjet e tyre dhe Shqiperine.

Rivendosja e vizave apo kushtezimi i udhetimit te shqiptareve do te krijojnte nje problem te madh per biznesin dhe ekonomine shqiptare.



Qeveria smund te heshte ajo eshte pergjegjese per azilin, krimin, trafiqet keto ngjarje smund te kalohen si ngjarje spontane.



Opozita duhet te angazhohet seriozisht me kete problem dhe se bashku me qytetaret te detyroje qeverine te flas dhe veproje Qeveria holandeze përballet me kërkesën: Kthe vizat për shqiptarët /Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter