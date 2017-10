 /Oranews.tv/

“Kristina ime” historia që trondit Kuvendin dhe qeverinë

Një vajzë nga Mirdita, gjatë fjalimit të saj në Parlamentin Rural, emocioni të pranishmit, mes tyre edhe deputetë të parlamentit me ato çfarë ajo tha.

E kthyer në vendlindje për t’u marrë me blektori, pas studimeve për shkenca politike në Itali, ajo i dha një shembull politikës duke ia thënë në sy të vërtetat për fshatin, dhe nevojën për të vënë dorë. “Fshati nuk njeh parti” tha Gerta. Ne punojmë me dorën e djathtë, zemra në rreh majtas, dhe trurin e kemi në qendër, deklaroi ajo duke kërkuar bashkëpunim të politikës.

Historia e Kristines

Unë kam ardhur këtu që të tregoj pse jo Gertën, por kam ardhur të sjell edhe Kristinën.

Kristina është një bashkëfshatare e imja.

Besoj se gjithësecili prej jush, sidomos ata që janë fshatarë e ka nga një Kristinë në fshat.



Ajo ka rrudha fisnike të përzhitura nda dielli, duar të çara e të ashpra si brusketat e restoranteve në qendrat urbane, sy të qeshur e të ëmbël ka Kristina.

Ngrihet para diellit dhe ulet shumë pas tij.

Ngrihet në mëngjes, mjel lopën, çel pulat, pastron vathin, çon fëmijët në shkollë ndoshta me furgonin që nuk vjen kurrë dhe ajo i përcjell në këmbë.

Shet qumështin me kokakolat e lara me kujdes, sepse ky është fshati. Shet ato 20 kokrra vezë, 3- 4 kile rrush, domatë jeshile, ato që kanë mbetur nga kopështi i mbjellë me lakra të zëza dhe presh që ti ketë rezervë për dimër.

Shet ashtu Kristina, e ulur në rrugë.

Dhe po ti thoni Kristinës çfarë do ti që shteti të të japë ty, ajo me shumë modesti do të thotë: Unë dua ujë dhe rrugë. Se ka dinjitet Kristina. Nuk kërkon asgjë shtetit të saj veçse ujë dhe rrugë.

E unë do ti shtoja Kristinës dhe ujë, rrugë, shkolla

Ujë, rrugë, shkolla dhe qendra shëndetësore efikase.

Ujë, rrugë, shkolla, qendra shëndetësore, e miq e shok

E nëse ju do ta pyesni Kristinën se për kë do të votoje?

Kristina do të thotë unë votoj atë që më sjell ujë dhe rrugën.

Por Kristina e shkretë që kur ishte bijë, themi ne atje në fshatin e të atit dhe tani që është grua në fshatin e të shoqit,

Kristina votoi e rivotoi ata që rrugën nuk ia sollën KURRE!

Kjo është Kristina ime!

Kjo është fshatarja ime!

Edhe nëse ju do të pyesni ku është burri i Kristinës ai ka punuar për ca kohë në kantieret e RILINDJES URBANE, po ne presim që fshati të Rilindë.



Kur fshatari ti kthehet fshatit të tij atëherë, politika ka bërë diçka madhështore për fshatin.

Ky vend ka nevojë për punëtorë që kanë pak llafe dhe pak punë. Kush mjell ka forcë optimizmi. Fshati nuk ka politikë, nuk njeh opozite as pozitë.

Nësë ky parlament dëshiron të bëjë mire, duhet në parlament të bëjë sëcili funksionin që i takon. Kërkojmë bashkëpunim, ujë vaditës dhe ujë të pijshëm, informacion, çfarë duhet të bëjmë që ta ndihmojmë

Të gjejmë zgjidhjet së bashku për shqipërinë rurale, urbane dhe Europiane. Ne fshatarët jëmi në dispozicionin tuaj.

Historia e Gretes

Unë kam mbaruar studimet e larta në Romë, master shkencor për marrëdhënie ndërkombëtare me rezultate shumë të mira.



E kthyer në Shqipëri në provincën time u gjenda duke administruar një tufë dhishë prej 350 krerësh. Në fillim kur shkova në Itali ideja ishte që të vija këtu e të merresha me kafshën politike, por fati dhe provinca më krijoi mundësitë që unë të merrem me kafshën zoologjike. Pas 7 vitesh eksperiencë, sakrificash familjare e personale unë e im shoq nuk jemi penduar qoftë dhe një minutë të vetëm që jemi fshatarë, blegtorë dhe që kemi bërë këtë gjë të vogël në Mirditën e Madhe.



Kam shumë emocioni, ndjej mbi zemër dhe shpatulla peshën që kjo foltore të lëshon mbi shpinë, por unë do të iki prapë atje në provincën time, do të iki, dhe pesha e përgjegjësia do të bjerë mbi këta të nderuar deputetë.



Fshati ka nevojë të rilindë, rimëkëmbet, rianimohet. Le ta quajmë si të doni, fshati ka nevojë për kapital njerëzor, ti shembim rrugët e braktisjes dhe të ndërtojmë rrugët e rikthimit.

Lexoni ketu fjalimin e plote: Zëri që oshëtiu në Parlament: Nga Mirdita ime zhvillohet Tirana juaj

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter