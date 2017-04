Kryeministri Rama tregon përse e nisi ditën keq sot në Elbasan

Kryeministri Edi Rama sot e ka nisur ditën keq në Elbasan. Shkak është bërë sipas tij një vendim gjykate që ka ndaluar spitalin dhe bashkinë të ndërtojë një mur rrethues sigurie.

Nga përurimi i impiantit të përpunimit të mbetjeve në Elbasan, Rama tha se gjykatësi që ka dhënë atë vendim shumë shpejt do të dalë para drejtësisë.

Rama: Sot e kemi filluar ditën shumë keq në Elbasan sepse ishim në spital për të parë nga afër një transformim të rëndësishëm që u jep mundësi të gjithë njerëzve që kanë nevojë për dializë që më në fund ta bëjnë dializën në kushte njerëzore të respektit të shtetit për njeriut dhe njeriut për njeriun. Aty pashë i tmerruar situatën rreth spitalit mësova që me një vendim gjykate spitalit dhe bashkisë së qytetit i ishin ndaluar ndërtimi i një muri rrethues sigurie, sepse gjykatësi kishte parë të udhës që të zgjidhte mes interesit publik, interesit të njerëzve në nevojë për kujdes shëndetësor, interesit të trupës mjekësore për të punuar e qetë në një sistem normal sigurie dhe interesit të disa zabtuesve të tokës publike, interesin e këtyre të dytëve. Menjëherë i kam dhënë urdhër që të fillojë shembja e atyre godinave që u bënë sebep për ta mbajtur spitalin e Elbasanit peng, një rrjesht famracish që janë pjesë e sinxhirit të korrupsionit që ne e kemi këputur në shumë hallka, por që nuk e kemi këputur njëherë e mirë. Për këtë na duhet shumë punë dhe energjit të përbashkëta që tia dalim në në cdo vend ku është shtetit të ketë shtetet dhe në cdo vend ku është qytetari të ketë shtet. Spitali do të shpëtojë nga kthetrat e atyre spekulantëve që e kanë marrë peng dhe jam i bindur që gjykatësi që ka dhënë atë vendim do të përgjigjet para drejtësisë sepse vettingu mund të vonohet por nuk harron më drejtësia sepse ka ardhur koha që në këtë vend të bëhet drejtësi dhe interesi i çdo njeriu të mirë që zbaton rregullat që kontribuon të mos bëhet top futbolli në këmbët e gjykatësve të korruptuar.

Duke ironizuar çadrën e opozitës, Rama tha se ajo është një çadër në kushtet e një sere që nuk riciklon.

Rama: Plehrat mund të jenë sëmundje sic ishin për Elbsaanin deri dje, por mund të jenë edhe pasur sic janë për Elbasanin sot. Dallimi mes nesh dhe atyre që sot janë në çadër dhe janë në kushtet e një sere që nuk riciklon është që për ata plehrat duhet të vazhdojnë të jenë sëmundje, ndërsa për ne mbejtet janë një pasuri që do ta kthejnë në burim ekonomie dhe zhvillimi.

/Oranews.tv/

