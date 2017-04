Vetting listës - Kryeministri Rama letër Llallës: Verifiko deputetët aktualë të PS

Kryeminstri Edi Rama ka vendosur të verifikojë figurën e të gjithë deputetëve aktualë të Partisë Socialiste. Për të konkretizuar nismën e tij, në cilësinë e kryetarit të Partisë Socialiste, Edi Rama i ka dërguar një letër kryeprokurorit Adriatik Llalla, ku i kërkon verifikimin e të gjithë deputetëve aktualë.

Në kuadër të ligjit të Dekriminalizimit, Rama i kërkon që të marrë në konsideratë këtë kërkesë për të kryer verifikimet e të gjitha të dhënave të deklaruara nga deputetët e PS. Afati përfundimtar për përgjigje nga organi i akuzës, është data 29 prill, që përkon me ditën e dorëzimit të listës zyrtare me emrat e deputetëve në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.

Rol në këtë nismë, do të ketë edhe kryetari i Grupit Parlamentar Socialist, Gramoz Ruçi, i cili do të dorëzojë në kryesi një raport me kontributin e secilit deputet, dhe çdo detaj tjetër që lidhet me aktivitetin e tyre në parti.

Mësohet se kryetari i Partisë Socialiste ka kërkuar që në listë të jenë sa më shumë gra e të rinj. Po ashtu, Rama u ka ngarkuar listat e deputetëve 12 drejtuesve PS-së në qarqe.

/Oranews.tv/

