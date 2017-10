360 Gradë - Kryemadhi: Situata nga krimi e rëndë. Xhafaj nuk arrin të heqë Çakon

Kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi e ftuar në “360 Gradë” nga Artur Zheji në Ora News, u shpreh se ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj nuk ka mundur të heqë drejtorin e Policisë së Shtetit.

Zheji: Ju thatë se ministri i Brendshëm është vetëm? Pse është vetëm? Pse është emëruar aty?

Kryemadhi: Jemi në një situatë të tillë që po të shikosh mënyra se si është strukturat dhe ngritur qeveria nuk është se Ministrisë së Brendshme i ke dhënë mundësi për ta fuqizuar. Përderisa zt.Xhafaj nuk arrin të ndryshojë një nga njerëzit kryesor për funksionimin e policisë që është drejtori i Policisë së Shtetit, atëherë ose do të bashkëjetojë me atë llum që është Policia e Shtetit ose nuk është i fuqishëm për të lëvizur drejtorin e Policisë. Le ta shohim…

Zheji: Ju keni informacione se ka vullnet për të lëvizur drejtorin e Përgjithshëm.

Kryemadhi: Nuk mund të them se kam informacion, por them që atë vullnet pozitiv që kam parë se ai do të bëjë diçka, them se edhe mos reagimi i tij për deklaratat e ambasadorit, them se ai e pranon për mua situatën që është e tillë. Në momentin që nuk do të lëvizi kupola e policisë…para ca ditësh pamë një drejtor policie që kishte një vit e gjysmë që kërkohej nga Interpoli dhe letra qëndronte në zyrat e policisë. Dhe nuk bëhet asnjë reagim.

Ka një gjë. Asnjëherë në tranzicion, në këtë periudhë krimi nuk ka qenë kaq i përfshirë në qeverisje. I ke kudo. Zaptojnë zyrat e kryetarëve të bashkisë, i ke njerëz që zaptojnë tenderat dhe kudo. I ke që bien telefonata nga qelitë e burgut që mos u fut këtu, mos u fut atje, se do të bëjnë këtë dhe atë dhe gjëra të tjera më monstruoze. Nuk ka ndodhur asnjëherë në 27 vjet ajo që ka ndodhur tani. Është një situatë që do të vështirësohet çdo ditë e më shumë jo vetëm për opozitën, por edhe për Ramën. Ai ia fut një të lehtë. Por ai ikën, por do të vështirësohet për socialistët.

Zheji: Është hera e dytë që e thua…

Kryemadhi: Po! Po! Do iki. Shqiptarët do të rrinë këtu, ne do të jemi këtu. Do të ketë një zgjim. Nëse shqiptarëve ju dhimbset fëmijëve të tyre, Rama do të rrëzohet.

Çani: Shqiptarët ngrihen vetëm kur u merren lekët nëpër banka.

Kryemadhi: Pse koncesioni 1 miliard euro çfarë është? Do t’i marrin biznesmen që janë të zhytur në borxhe miliarda lekë. Bankat do të kërkojnë interesin dhe ja do të falimentojnë projekti. Me koncesionin 1 miliard rrezikon të kthesh piramidat e 1997-n.

