33 zëvendësministrat - Kryemadhi: Rama provoi shprehjen “qeveri e vogël, korrupsion i madh”

Një ditë pas kryeministri Edi Rama prezantoi emrat e 33 zëvendësministrave që do të mbështesin anëtarët e kabinetit të tij, kryetarja e LSI-së Monika Kryemadhi thotë se kjo provon shprehjen “qeveri e vogël, korrupsion i madh”.

Sipas Kryemadhit, këta zëvendës/ministra nuk janë socialistë por përfaqësues të oligarkëve për të mbrojtur interesat e tyre.

Kryemadhi: 33 zv/ministra në qeveri? Rama vertetoi shprehjen qeveri e vogël, korrupsion i madh. 33 zv/ministrat nuk janë socialistë, por përfaqësues të oligarkëve për të mbrojtur interesat e tyre. Edukata politike në këto 27 vjet e bazuar te konflikti dhe mohimi dhe kundershtimi i gjithçkaje. Ne duam të sjellim risi dhe ti japim fund kesaj tradite. Opozita jonë është e bazuar te alternativa. Ne nuk duam te përfaqesojme grupe interesi të mafiozeve dhe oligarkeve, por grupe interesi qe lidhen vetem me interesat e drejtperdrejta te qytetareve. Edi Rama sulmon njerezit e thjeshtë, sepse i urren dhe ka neveri për ta.

Deklaratat Kryemadhi i bëri gjatë një takimi me strukturat e LSI në qarkun e Durrësit. Duke analizuar zgjedhjet, Kryemadhi tha se LSI zgjodhi të jetë në opozitë për tu distancuar nga krimi dhe bandat.

Kryemadhi: LSI përjetoi terrorin më të madh gjatë fushatës, por arriti ndër rezultatet më të mira në Shqipëri. Strukturat e shtetit u bën njesh me bandat dhe krimin e organizuar. Ne zgjodhëm të ishim në opozitë, sepse nuk mund të bëheshim njësh me krimin. Sot Shqiperia drejtohet nga bandat dhe krimi i organizuar. Kemi përballë dy rrugë: të bashkëjetojmë me llumin dhe krimin që po instalon Edi Rama, apo të zgjohemi dhe të sensibilizojmë njerëzit. Edi Rama është jo vetëm rrezik kombëtar, por edhe rajonal.

/Oranews.tv/

