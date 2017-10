/Oranews.tv/ 

Kryebashkiaku i Tiranës nderohet me çmimin “Lincoln”

Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj u nderua me çmimin “Lincoln” për përsosmëri në shërbimin publik. Pas këtij vlerësimi, kryetari Veliaj tha se do të vazhdojë t’i përkushtohet qytetit, në drejtimin e të cilit është mandatuar 2 vite me parë.

Kryetari i Bashkisë Erion Veliaj, u nderua me çmimin “Lincoln” për inovacion shërbimin publik, në një ceremoni të organizuar në 20-vjetorin e Fondacionit Abraham Lincoln. Veliaj siguroi se puna në Tiranë do të vijojë me të njëjtin përkushtim dhe energji për një qytet edhe më të mirë.

Veliaj: Unë jam shumë i mbrojtur që e mbaj sot këtë çmim dhe ju premtoj që sa të kem fuqi, sa të kem energji, sa të kem kohë të vazhdoj të përkushtohem për këtë qytet dhe jam i sigurtë që gjithë ju e keni bërë. Unë besoj që secili prej nesh është mandatuar, që në fushën e vet ku shërben, komunitetin ku shërben, kompaninë ku shërben në agjensi, shkallë, pallat secili prej nesh e ka mundësinë që të bëjë mirë.

Kryebashkiaku i Tiranës vlerësoi rolin e institucioneve arsimore Lincoln në edukimin e të rinjve dhe u shpreh se në Shqipëri ka një gjeneratë të re drejtuese.

