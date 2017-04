Turizmi - Kroçerë në Sarandë, qindra turistë të huaj vizitojnë qytetin bregdetar

Një tjetër anije kroçerë ka mbërritur në qytetin e Sarandës. Anija me të paktën 2 mijë turistë në bord do të qëndrojë për disa orë dhe në mbrëmje do të largohet në ujërat e qytetit bregdetar.

Vizitorët e huaj, aktualisht po vizitojnë qytetin e Sarandës si edhe destinacione si Syri i Kaltër apo qyteti antik i Butrintit.

Kroçera angleze do të largohet nga Gjiri Sarandës për të vazhduar turin e saj drejt vendeve të tjera të Mesdheut.

/Oranews.tv/

