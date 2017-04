Tonight Ilva Tare - Kristo: Si do të shkosh në zgjedhje me 12 ton drogë në një magazinë!

Pedagogu Erion Kristo thotë në “Tonight Ilva Tare” në Ora News, se zgjedhjet kanë nisur të blihen që tani, ndërsa shton se ka një klimë mos besimi të thellë që as ndërkombëtarët nuk e zgjidhin dot.

Pjesë nga diskutimet:

Kristo: Kur t’i nuk ke mësuar për një provim edhe mund ta shtysh. Je i papërgatitur. Si do të shkosh në zgjedhje me 12 ton drogë në një magazinë! 12 ton drogë sa vota blejnë? Sa shtet kanë blerë para se të bëheshin? 12 ton drogë thonë se do 100 hektarë. Kush i ka pasur? Dikush i ka kontrolluar. 12 janë kapur pa pikë turpi, kushedi sa mund të jenë. Këtu përllogaritet shtrembërim total votash.

Çfarë do zgjedhësh në zgjedhje kur vota do të blihet në shtëpi. Ka filluar ndarje e këpucëve dhe e miellit, në Berat dhe kudo tjetër. Kanë kaq muaj që manipulojnë. Ta bëj si herën e kaluar kur votova për Leonard Solisin dhe nuk doli asnjë votë? Shoh një klimë totale mosbesimi që edhe të huajt vet nuk e zgjidhin dot. Jemi përballë dy autobusëve që do të përplasen. Unë shoh një ’97-t të dytë.

