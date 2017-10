Debati - Kreu i diplomacisë greke për tekstet shkollore: Çështja mbyllet në 2018

Ministri i Jashtëm grek, Nikos Kotzias, vlerëson se së bashku me palën shqiptare kanë bërë përparim në drejtim të çështjes së teksteve shkollore shqiptare, historisë dhe të gjeografisë, ku pretendohet se përmbajnë referime ndaj “zonave shqiptare në Greqi”.

Gjatë një konference për mediat në mbyllje të Ministerialit në Selanik, shefi i diplomacisë greke tha ai e ka parashtruar më herët këtë çështje, para homologëve të tij europianë.

Kotzias: Ato harta unë i kam treguar që para një viti në këshillin e çështjeve të përgjithshme të BE, ua tregova homologëve të mi, çka do të thotë se unë jam pozicionuar për këtë çështje që para një viti, duke thënë se ato harta janë të papranueshme për standardet europiane. Mirëpo kemi bërë hapa qysh atëherë. Po diskutojmë me palën shqiptare për këtë çështje, është krijuar një grup i përbashkët ku është shënuar progres i madh dhe shpresoj që mot të kemi përfunduar gjithë tekstet shkollore. Kanë mbetur librat e klasës së tretë dhe të katërt të shkollës së mesme, gjithë të tjerat i kemi parë.

Kjo çështje u diskutua ditën e djeshme edhe në parlamentin grek, ku zëvendësministri i Jashtëm ishte thirrur për interpelancë.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter