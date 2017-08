Lista me 1000 emrat e fituesve - Kreditë e buta, banka do verifikojë dokumentacionin e përfituesve

1000 personat, emri i të cilëve është në listën e përfituesve të kredive të buta duhet të vijojnë interesimin dhe procedurat në bankën e përzgjedhur nga Bashkia e Tiranës përmes një thirrje të hapur. Prefekti i Qarkut të Tiranës, Admir Abrija, firmosi listën e miratuar në Këshillin Bashkiak dhe tani do të jetë banka ajo që do të bëj verifikimet përkatëse në lidhje me debitet, saktësinë e informacionit, kriteret etj.

Prefekti i Tiranës, Admir Abrija, miratoi listën e 1000 fituesve të kredive të buta dhe zyrtarisht dokumentacioni i është dorëzuar bankës së përzgjedhur nga Bashkia e Tiranës përmes një thirrje të hapur të bërë nga ky institucion.

Personat që janë shpallur fitues, listë e cila u miratua në mbledhjen e fundit të Këshillit Bashkiak duhet të interesohen pranë Raifaisen Bank, pasi do të jetë banka ajo që do kryejë verifikimet e saj në lidhje me të ardhura e individit, lëvizjet bankare, dhe në rast se janë apo jo debitor.

Një person që është debitor në banka nuk mund të përfitojë nga ky vendim pavarësisht se emri është në listën e fituesve.

I gjithë procesi i verifikimeve të dosjeve, kritereve dhe transaksioneve tashmë i kalon bankës përkatëse deri në alkoolin e kredisë, shuma e së cilës është në varësi të antarëve të familjes, shtëpisë së përzgjedhur dhe të ardhurave të tyre.

Sipas kritereve të vendosura nga Bashkia e Tiranës, në fazën e aplikimeve të ardhurat e individit nuk mund të jenë më poshtë se 39.000 lekë në muaj dhe me prioritet në këtë rast janë parë çiftet e reja.

/Oranews.tv/

