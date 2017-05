Intervistë për Ora News - Krasniqi: S’ka marrëveshje deri të dielën, ka ende kohe

Asnjë marrëveshje nuk pritet mes partive politike pavarësisht përpjekeve deri në zhvillimin e zgjedhjeve në Kavajë. Kështu u shpreh politologu Afrim Krasniqi në Ora e Intervistës, ku veçoi se ende ka kohë për partitë për të arritur një dialog mes tyre. Krasniqi bëri edhe një bilanc katër vjeçar të punës së parlamentit, ku theksoi se në këtë katër vjeçar parlamenti ka pasur besimin më të ulët të qytetarëve.

Asnjë marrëveshje nuk do të ketë deri ditën e dielë kur mbahen zgjedhje në Kavajë. Takimet e zhvilluara deri më tani ishin kortezi. Kështu shprehet politologu Afrim Krasniqi në Orën e Intervistë në studion e Ora News. Ai thotë se ende ka kohë për partitë politike.

Krasniqi: Në Shkodër ka një shprehje popullore, por unë jam i detyruar ta përdor: “Më ka çuar nëna për të larë gojën”. Kjo është shprehje që përdoret kur palët nuk kanë ndërmend për të arritur kompromis dhe takimi sot ishte më tepër për të qenë korrekt me ndërkombëtarët dhe Presidentin përpara asaj që quhet “përplasja” e Kavajës. Unë uroj që në Kavajë mos ketë përplasje në aspektin simbolik.

Pra deri të dielën nuk do kemi marrëveshje?

Krasniqi: Nuk besoj të ketë asnjë risi në marrëveshje, por ka kohë, ka ende kohë dhe ka disa aktorë sidomos ndërkombëtarë të përfshirë për të arritur pika kontakti mes palëve.

Por ky parlamenti sipas politologut Krasniqi do të mbahet mend për dy elementë.

Krasniqi: Elementi i parë është reforma në drejtësi. Do të thotë ku parlament do të mbahët mend për atë që bëri për ndryshimet kushtetutese dhe futjen e një misioni ndërkombëtar në Kushtetutën e Shqipërisë dhe ndryshimet drastike në sistemin e drejtësisë në Shqipëri. Do mbahet mend për dy paradokse të mëdha: Për parlamentin me një numër të madh kriminelësh në parlament dhe si parlamenti që miratoi ligjin ku dënon kriminelë dhe largon nga parlamenti. Pas Kushtetutës Parlamenti kontrollon qeverinë dhe kryeministri duhet të japë llogari përpara Parlamentit për aktivitetin që bën pushtetit ekzekutiv, ka ndodhur e kundërta.

Krasniqi veçon qëndrimin e opozitës ndaj figurës së Ilir Metës si presidenti i ardhshëm i republikës.

Krasniqi: Kur Meta është zgjedhur kryetar ka marrë një numër votash të opozitës dhe ka qenë një nga rastet e pakta kur kryetari i Parlamentit merr votat e opozitës dhe përfundoi me mandatin parlamentar duke u zgjedhur president ku opozita nukë shtë kundër ti. Madje nuk ka dhënë asnjë qëndrim zyrtar kundër figurës së tij, kundër zgjedhjes së tij president dhe kundër asaj që ai bërë në drejtimin e Parlamentit.

Politologu Krasniqi tërheq vëmendjen në faktin se ky parlament gëzon besimin më të ulët të qytetarëve, ndërsa shpërndarja e tij deri në shtator lë pezull një sërë çështjesh sikurse është zgjedhja e Avokatit të Popullit të cilit i ka mbaruar mandate.

