Tonight Ilva Tare - Krasniqi: Shpresa e LSI varet tek PD. Andoni: Shikoj një përafërsi LSI-PS

Duke analizuar se çfarë do të ndodhë në muajin shtator dhe më tej, politologu Afrim Krasniqi i ftuar në “Tonight Ilva Tare” mendon se LSI e ka të domosdoshëm koalicionin me PD-në për shkak të reformës zgjedhore, ndërsa gazetari Ben Andoni mendon se do të ketë një përafrim midis LSI-së dhe PS-së veçanërisht pas zgjedhjeve lokale të vitit të ardhshëm.

Pjesë e nga deklarata:

Krasniqi: LSI vërtetë ka numra, 19, por nëse i marrim si politikanë janë 3.4. Shpresa e tyre varet nga raporti që do të kenë me PD-në. Nëse nuk bëjnë koalicion, atëherë PD dhe PS do të bëjnë një sistem të ri zgjedhor dhe ata rrezikojnë të dalin nga skena politike. Të dy variantet që kanë propozuar, PD sistem mazhoritar apo PS sistem me katër zona me prim të dyja janë kundër LSI-së.

Andoni: Në këtë mandat, LSI e ka arritur kulmin e vet. Nuk mund të bëjë dot më shumë, plus që i është larguar lideri dhe sado që mendojmë se ai mund të jetë indirekt, LSI e ka të pamundur të ngrejë figuracionin politik që përfaqëson interesa të vërteta. Unë shikoj që LSI do të ketë prapë afrim me PS.

Tare: Nuk kanë shkuar shumë larg?

Andoni: Në dukje po. Sa herë në Shqipëri gjërat duken aq larg, janë aq afër. Baza e LSI-së është shumë fleksibël dhe shikon interesin dhe ky interes është PS. Ekzekutivi do të reduktohet dhe unë mendoj që niveli i drejtimit kalon në disa shtresëzime. LSI-së patjetër do i gjendet diçka që të zbusë tonet dhe këtë e kam pasur tek reagimet e formacioneve rinore që janë agresive dhe ndërkohë që edhe mesazhet me kode. LSI në opozitë është paradoks sepse nuk mund të bëjë opozita e majta të majtës. PD duhet të mbledhë gjithë boshtin e djathtë. Koalicion qeverisë jo. Shikoj mbas zgjedhjeve lokale që do të jenë një lloj testi.

/Ora News.tv/

