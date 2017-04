Situata politike - Krasniqi: Mënyra si Parlamenti po trajton zgjedhjen e Presidentit, fyese

Politologu dhe analisti Afrim Krasniqi tha se mënyra si Parlamenti po trajton zgjedhjen e Presidentit është fyese dhe qesharake. Në studion e lajmeve të Ora News, politologu Krasniqi shpjegoi se Parlamenti pritet që të djegë të gjitha raundet që të arrihet një mazhorancë e thjeshtë.

Pyetje: E prisnit që presidenti do të shkonte kështu, dy seanca të dështuara pa emër dhe me shumë gjasë edhe të tjerat mund të vazhdojnë kështu?

Krasniqi: Pritet që të vazhdohet kështu deri në fund që të arrihet një mazhorancë e thjeshtë në momentin e fundit dhe një kompromis politik jo thjesht me opozitën sepse me opozitën është e pamundur të arrihet në këtë lloj situate, por të arrihet një kompromis midis partnerëve të qeverisje. Ajo që është themelore është që ne po zgjidhim Presidentin e Republikës dhe kryetarin e shtetit për 5 vitet e ardhshme, do të jetë një nga aktorëet më të rëndësishëm vendimarrës dhe politik, dhe mënyra si parlamenti po trajton zgjedhjen e Presidentit është fyese, denigruese dhe qesharake.

Pyetje: Pse ky konsumim me këtë ritëm i seancave?

Krasniqi: Sepse është ndryshe të thuash që ne kemi nëj garë të hapur publike dhe nuk po vijnë kandidatë dhe ndryshe të thuash: Ne i kemi votat, por ne nuk propozojmë me emër dhe ngaqë nuk propozojmë me emër nuk kemi kandidatë dhe ta bëjmë sikur bëjmë votimin. Kjo është një mekanizëm kushtetues që e kemi krijuar me kushtetutën e 1998 dhe pastaj me ndryshimet e 2008, e cila e denigron figurën e Presidentit dhe neës produkti i cilido qoftë ai do kontestohet dhe do thuhet si një zgjedhje e rastësishme dhe jo si një zgjedhje normale që i jep dinjitetin institucionit të Presidentit dhe shtetit dhe imazhit politik të vendit. Do të duhej që palët të kishin shumë më tepër mature dhe shumë më tepër një sensi përgjegjësie për të gjetur një zgjidhje konsensuale dhe për ta kaluar me çdo kusht me 84 vota në Parlament. Fakti që dy aktorët politik kryesorë nxituan për të bërë dy seanca brenda javës duke i konsumuar të dyja do të thotë që asnjëra palë nuk e ka mendjen te Presidenti. Secila palë ka një emër në kokë dhe secila palë po shkon drejt skenarit të 71 votave.

Pyetje: Ose Presidenti është vendosur tashmë dhe thjesht po përpiqen të arrojnë palët ato marrëveshjet e tyre politike për çështjet e tjera përtej presidentit?

Krasniqi: Unë mendoj që po, plus mazhoranca është e interesuar që deri diku ta përdorë si një lloj tregu, marketingu në tryezën e ardhshme me opozitën nëse do ketë tryezë me faktorin ndërkombëtar.

Pyetje: Të enjten çfarë parashikoni të ndodhë, e njëjta gjë si sot?

Krasniqi: Praktikisht e njëjta gjë, sepse nëse do ti përdornin 84 vota për një figurë konsensuale ishte shansi që të hapej një debat publik, fakti që nuk kemi një debat publik, por kemi bisedime të fshehta mes palëve dhe jo zyrtare, do të thotë personale do të thotë nuk kemi vendimmarrje të kryesive të asnjërës nga partitë politike, do të thotë që nuk ka emër për të shkuar në konsensus dhe nuk ka vullnet për të shkuar në konsensus, por po kërkohet një President që minimalisht të jetë shumë më pak prestigjoz dhe i respektuar në publik sesa liderët politik.

Krasniqi: U provua që kriza nuk zgjidhet nga shqiptarët

Krasniqi: U provua që kriza nuk zgjidhet nga shqiptarët, por u desh një aktor ndërkombëtar dhe u desh tre muaj për ta provuar këtë gjë. Është gjëja më minimale që ne jemi mësuar në Shqipëri. E dyta ishte një dështim i institucioneve shqiptare, e treta pala gjermane nuk do vijë me një projekt konkret mbi tavolinë, por do vijë me disa parime për bisedime dhe palët do jenë ato çfarë do propozojnë dhe nga retorika e fundit shohim që palët nuk kanë ende një propozim konkret. As mazhoranca nuk ka propozim konkret dhe as opozita nuk ka lëvizur nga ajo që quhet kërkesa maksimaliste në politike. Të gjitha këto fjalimet ose replikat parlamentare, apo fjalimet në çadër janë konsum për militantë nuk janë në funksion të bisedimeve, por janë për të fituar kredeciale për të shkuar me pika për të cilat palët do të jenë të gatshme për të hequr dorë. Do të thotë palët bëjnë kërkesa maksimaliste në mënyrë që kur të shkojnë në bisedime të heqin dorë dhe për të thënë, ne jemi për një qëndrim më liberal dhe për bisedime. E përsëris fakti që asnjëra palë nuk ka një dokument të shkruar, asnjëra palë nuk i është adresuar palës gjermane dhe faktorit ndërkombëtar me një dokument me kërkesa konkrete, tregohet se këtu po luhet një tetar i madh dhe ku përgjegjësia nominale nuk është e vetëm një individi, por është më shumë se dy aktorëve politik.

Krasniqi: Opozita t’i japë fund çadrës

Krasniqi: Opozita duhet t’i japë fund aventurës së çadrës, ditët e fundit po rezulton jo efikase, jo cilësore. Është absurde që Tirana me 1 milion banorë të mos mbushë një çadër me 2 mijë veta, por është një mesazh që i jepet opozitës, që nuk mund të sjellës me autobus nga rrethet duhet të ndryshosh kredo politike. Fakti që opozita deri diku vendosi sot që të kalojë në protesta në rrethe është pranim i faktit që çadra e kreu funksionin e saj dhe duhet kalojë në institucione për dialog politik dhe nëse bëhet ky dialog politik, qoftë ditën e martë me palën gjermane, qoftë edhe me negociatorë të tjerë do kishte një lloj sensi për të arritur një kompromis. Unë kam besuar që në fillim të herës që palët nuk kanë dashur një kompromis dhe sot jam më shumë i sigurt që palët nuk duan një kompromis.

