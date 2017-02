Tonight Ilva Tare - Krasniqi: Ka një dokument zyrtar me politikanë të sponsorizuar nga Balili

Analisti Afrim Krasniqi i ftuar në “Tonight Ilva Tare” thotë se në ambasadë në Tiranë ekziston një dokument zyrtar me emra dhe mbiemra politikanësh të lartë nga dy partitë kryesore të koalicionit që janë sponsorizuar nga Klement Balili.

Krasniqi: Ka një dokument zyrtar në njërën nga misionet ndërkombëtare në Tiranë me emra dhe mbiemra që janë të sponsorizuar prej tij. Me lidhje shumë të forta politike dhe elektorale dhe janë nga dy partitë kryesore aktuale. Shoh konsensus të tyre që të mos zbatojnë ligjin. Po të duan për ta kapur, e kapin. Kur e kërkon DEA amerikane e kapin për 5 minuta po të duan. Shqipëria ka qenë në vëmendjen kryesore vitin e kaluar për prodhimin e kanabisit. Asnjë zyrtar nën akuzë. Në çdo vend normal të botës do të dilte një ministër të thoshte që dështuam dhe largohem. Situata doli jashtë kontrollit. E dini që drejtues të komisioneve parlamentare shkojnë e takojnë në burg zyrtarë të dënuar.

/Ora News/

