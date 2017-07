Tonight Ilva Tare - Krasniqi: Çfarë mund të bëjnë kundërshtarët e Bashës në zgjedhjet lokale

Politologu Afrim Krasniqi i ftuar në “Tonight Ilva Tare” në Ora News, thotë grupi i kundërshtarëve të Bashës në PD e kanë të vështirë të ndërmarrin nisma politike për shkak se nuk janë në Parlament, por tregon se çfarë mund të ndodhë në zgjedhjet lokale.

Pjesë e nga deklarata:

Krasniqi: Grupi i ri parlamentar është tërësisht i kontrolluar nga lidershipi politik. Kundërshtarët nuk kanë përfaqësi parlamentare dhe e kanë të pamundur sepse nuk kanë përfaqësim politik. Mund të ndodhë që nëse opozita nuk reflekton dhe nuk arrin të mësojë nga gabimet e sotme, në mënyrë automatike në zgjedhjet lokale ndoshta mund të ketë një formacion politik të bashkimit të disa partizave të vogla me kandidatë të pavarur që mund të kenë ndikim shumë të madh në rezultatin e votimit dhe mund të prishin punë dhe mund ta përdorin atë investim për zgjedhjet lokale.

Ata janë aty dhe janë investime 28 vjeçare. Ka individë që nuk kanë pasur skandale. Dhe shumë njerëz thonë se kur i largojnë ata, pse nuk na largojnë ne. Ne kemi sot sekretarë të Përgjithshëm që nuk e dinë ku janë. Z.Rama do të ketë interes që çdo replikë ta vazhdojë me z.Berisha kur me rregullore të Parlamentit minutazhi i kalon kryetarit të opozitës.

