Dekriminalizimi - KQZ mblidhet nesër për mandatin e Tahirit, Selamit e Rroshit

Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve do të mblidhet nesër për të diskutuar kërkesën e Prokurorisë për ndërprerjen e mandateve të dy deputetëve Dashamir Tahiri dhe Shkëlqim Selami dhe kryetarit të bashkisë së Kavajës Elvis Rroshi. Sipas strukturës së Prokurorisë për dekriminalizimin, të tre zyrtarët janë gjetur në shkelje të ligjit të dekriminalizimit pasi nuk kanë deklaruar dënime që kanë marrë dhe vuajtur në disa shtete të BE-së.

Tiranë- Të martën në orën 11:00, Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve do të mblidhet për të diskutuar dhe vendosur mbi kërkesën e Prokurorisë së Përgjithshme për ndërprejen e mandatit të deputetëve Shkëlqim Selami dhe Dashamir Tahirit, dhe kryebashkiakut të Kavajës Elvis Rroshi.

Mandati i tre të zgjedhurve është vlerësuar nga Prokuroria e Përgjithshme në shkelje të ligjit të dekriminalizimit, pasi nuk kanë deklaruar në formularët e vetëdeklarimit dënime dhe vepra penale që kanë marrë dhe vuajtur në disa shtete të Bashkimit Europian.

Vendimarrja në Komisionin Qëndror të Zgjedhjeve pritet të jetë e vështirë dhe nën debate të shumta.

Kryetari i KQZ-së, Denar Biba, disa ditë më parë në një reagim për Ora News tha se duke qenë se ky është rasti i parë i realizimit praktik të rregullimeve që ka parashikuar ligji për dekriminalizimin, vendimarrja do të përcaktojë precedentin, i cili do të ndiqet edhe me raste të tjera të mundshme, duke garantuar se institucioni i drejtuar prej tij do të analizojë me kujdesin maksimal çdo detaj ligjor.

Për miratimin e kërkesës së Prokurorisë, për heqjen e mandatit të të zgjedhurve 4 nga 7 anëtarët e Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve duhet të votojnë pro.

Rendi i dites

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e martë, më datë 27.12.2016, ora 11:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

Projekt-vendim: “Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorisë së Përgjithshme, për funksionarin publik Z.Elvis Roshi, kryetar i Bashkisë Kavajë, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.

Projekt-vendim: “Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorisë së Përgjithshme, për funksionarin publik Z.Shkëlqim Selami, Deputet i Kuvendit të Shqipërisë në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.

Projekt-vendim: “Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorisë së Përgjithshme, për funksionarin publik Z.Dashamir Tahiri, Deputet i Kuvendit të Shqipërisë në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.

