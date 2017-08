Shkodër - Konflikti për ujin vaditës, Pjetër Pjetri pranon vrasjen e 50-vjeçarit

Gjykata e Shkodrës ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg pa afat për Pjetër Pjetrin, autorin e vrasjes së Mhill Palit. Në një seancë me dyer të mbyllura mësohet se autori ka pranuar krimin.

Ngjarja ndodhur tre ditë më parë ku Pjetri qëlloi me armë për vdekje Mhill Palin pas një konflitki për ujin vaditës.

Fillimisht viktima mbeti i plagosur, por ndërroi jetë duke mos i rezistuar plagëve të marra.

Ngjarja ndodhi ne “Fushe Cukal” te bashkise Vau Dejes dhe si prove materiale u gjet edhe arma krimit. Pjeter Pjetri u dërgua në burgun e Shën Kollit ku do të qendroje deri në përmbyllje të shqyrtimit të çështjes së tij dhe dënimit përfundimtar nga drejtësia për plagosje me dashje me pasoje vdekjen dhe armembajtje pa leje.

/Oranews.tv/

