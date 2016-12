Teksti - Konferenca e Ramës, zbardhet SMS-ja për administratën: Forca! Share, share, share

Në konferencën e fundit për shtyp për këtë vit, kryeministri Edi Rama ka dashur vëmendje të madhe të qytetarëve dhe për këtë ka mobilizuar administratën publike.

Lapsi.al disponon tekstin e një mesazhi që u është dërguar nëpunësve, përfshi edhe në nivel drejtorësh, ku i kërkohet të shpërndajnë në rrjetet sociale konferencën për shtyp të Ramës.

Mesazhi u është dërguar nga njerëzit që punojnë në Zyrën e Shtypit në Kryeministri dhe Partinë Socialiste.

Më poshtë teksti i plotë:

Goca dhe cuna, pershendetje te gjitheve! Sot eshte dita e parafundit e ketij viti kalendarik, POR per te gjithe ne eshte dita e pare e vitit te ri politik 2017! Sepse sic e dini, ne oren 12.00 Kryeministri zhvillon LIVE ne facebook&tëitter konferencen tradicionale te fundvitit, e ne te njejten kohe, edhe bashkebisedimin me gazetaret! Ndaj, te gjithe sebashku le ti bejme share ne menyre qe Mesazhi yne te ndiqet e percillet nga sa me shume njerez. Forca! Share, share, share. Suksese!

Dhe administrata ia doli 2020 here eshte bere share videokonferenca e kryeministrit Edi Rama në facebook.

Lapsi.al

