10 vjet Ora News - Koncepti i ri i logos “Ora News”

Pas një dekade Ora News ndryshon logon.

Koncepti i logos se re

Ora. Çfarë është Ora? Një instrument që tregon, mban dhe koordinon kohën.Koha.Çfarë është Koha? Koha është Vazhdimësia e Ekzistencës dhe Ngjarjeve që ndodhin në mënyrë të vazhdueshme, nga e kaluara në të tashmen dhe në vazhdim tek e ardhmja. Përceptimi. Koha nga ne njerëzit përceptohet në formën më të thjeshtë; nga ekzistenca e Ditës dhe e Natës, Stinëve dhe Viteve. Ne, gjithashtu, asociojmë me to dhe ngjarje të medha; qofshin keto ne nivel personal apo në nivele akoma më të mëdha.

Dita, Nata, Stinët, Vitet janë pasojë e një lloj lëvizje unike që përsëritet në disa nivele; Toka rrotullohet rreth vetes, aksi i Tokës rrotullohet, Toka rrotullohet rreth Diellit. Yjet rrotullohen rreth Galaktikave, Elektronet rrotullohen rreth Atomeve, gjithçka Rrotullohet. Ndërsa Mijëvjeçarët ndërrohen, Universi ndryshon.

Ndërsa Vitet ndërrohen,Brezat e njerëzimit ndryshojnë. Ndërsa Dita dhe Nata veshin Tokën, jetët e njerëzve ndryshojnë.Çdo orë, çdo minutë, çdo sekondë në të zhvillohen ngjarje të të gjitha niveleve. Ngjarje në nivel Global, nivel Rajonal dhe nivel Kombëtar.

Ne jemi përpjekur dhe do vazhdojmë gjithmonë të sjellim tek ju çdo ngjarje me profesionalizëm e me përgjegjësi. Ne jemi ORA, dhe logoja jonë e re është kjo.

/Oranews.tv/

