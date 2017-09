Rafaelo 2002 - Kompania shqiptare që sjell brand evropian ‘Man Truck and Bus’

Kompania ‘Rafaelo 2002’ vijon bashkëpunimin me liderin evropian të mjeteve të tonazhit të rëndë ‘Man Truck and Bus’. Investimi më i fundit është ai i sjelljes në Shqipëri i 12 kamionëve, të cilët janë blerë nga një kompani tjetër shqiptare, kontratë e cila kap vlerën e 1.5 mln eurove.

Kompania ‘Rafaelo 2002 Man Truck and Bus center’ zgjeron aktivitetin e saj duke sjell në Shqipëri duke sjell 12 mjete të tonazhit të rëndë nga lideri evropian ‘Man Truck and Bus’.

Këto kamionë do ti dorëzohen një kompanie tjetër në Shqipëri, e cila ka shfaqur interesin e saj për të investuar në fushën e ndërtimit.

Drejtori i shitjeve i ‘Rafaelo 2002’, Ferdinand Basha, tha se investimi në fjalë ka arritur në shifrën 1.5 mln euro dhe se bashkëpunimi me kompaninë presigjoze ‘Man Truck and Bus’ do të vazhdojë.

Wilfried Gatzke, shefi i shitjeve i kompanisë ‘Man Truck and Bus’ e sheh tregun shqiptar me potenciale të rëndësishme për të vazhduar bashkëpunim me ‘Rafaelo 2002’.

‘Rafaelo 2002’ është e vetmja kompani në Shqipëri që ka të drejtën ekskluzive për të sjellë brandin evropian ‘Man Truck and Bus’në Shqipëri.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter