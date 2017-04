Komisioni i ligjeve nuk miraton shtyrjen e koncesionit të bakrit

Shtyrja me 12 vite e koncesionit të nxjerrjes së bakrit është kundërshtuar nga deputetët e majtë në Komisionin e Ligjeve. Drafti u paraqit nga Ministria e Energjisë dhe Industrisë sipas së cilës koncesionari i ka përmbushur detyrimit ndërsa shtyrja e afatit do të sillte efekte pozitive në zhvillimin e këtij sektori. Për shkak të mungesës së kuorumit, drafti nuk është miratuar.

Zyrtarë të minsitrisë u shprehën se kompania private Nesko Metal ka përmbushur planin e investimeve ndërsa shtyrjen e afatit sipas saj do të nxisë investimet në këtë sektor.

Por për deputet Peza dhe Fino rinegocimi i marrëveshjes së koncesionit duhet të bëhet me kushtet dhe legjislacionin aktual.

Peza: Nga marrëveshja bazë nuk rezulton se afati mund të zgjatet përtej 30 vjetëve.

Fino: Pse është e interesuar për tu zgjatur edhe 12 vjet të tjera ?! Thjesht për ti dhënë një pagë punëtorëve 30 mijë lekë të reja plus sigurimet dhe për të na i mbajtur në nivel të mirë minierat kur çmimi i bakrit ka rënë!

Aurora Alimadhi: Shtesa e afatit nuk çmojmë se bie në kundërshtim me kuadrin ligjor sepse edhe kjo shtesë marrëveshje me ligj do të miratohet.

Industria e bakrit u dha me koncesion në vitin 2001 nga qeveria e atëhershme ndërsa afati fillestar i koncesionit ishte 30 vjet.

