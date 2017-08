Ceremonia - Kollçaku zyrtarisht në krye të Forcave të Armatosura, shpalos objektivat

Gjeneral Bardhyl Kollçaku ka marrë zyrtarisht detyrën si shef i Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura.

Gjatë betimit të tij para Ministres së Mbrojtjes dhe efektivëve të Forcave të Armatosura, Kollçaku foli për çuarjen përpara të projekteve të nisur nga stafi i mëparshëm, përmirësim të legjislacionit, ndërsa premtoi stimulim financiar e dinjitet për ushtrinë.

Kollçako: Prioritet i punës sime do të jetë vijimi i përmirësimit të kuadrit ligjor, doktrinar në të gjitha nivelet, vazhdimi i projektit të modernizimit në mënyrë që të rriten kapacitetet operacionale. Fokus do të jetë stërvitja, trajnimi dhe edukimi i personelit të Forcave të Armatosura duke shfrytëzuar në maksimum të gjithë potencialin njerëzor të tyre. Asnjëherë nuk do të resht përpjekjet e mia për sensibilizimin dhe ndërgjegjësimin e autoriteteve përgjegjëse për mbështetjen e duhur financiare dhe rritur motivimin e personelit të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë.

Fjalimi lamtumirë i Ministres Mimi Kodheli, iu dedikua gjendjes në të cilën ishte ushtria në vitin 2013, ku mbizotëronte korrupsioni masiv dhe reputacion i ulët. Pengesat ndërkohë, sipas Kodhelit kanë qenë të panumërta.

Kodheli: Na u desh një paketë e qartë reformash për ta shpëtuar këtë strukturë nga korrupsioni masiv dhe reputacioni negativ. Në këtë strukturë nuk vlente karriera, profesionalizmi, aftësitë, një menaxhim personeli jashtë çdo imagjinate dhe parashikimi katër vite më parë. Një situatë financiare e goditur rëndë nga borxhet e akumuluara ndër vite, bazë ligjore e cila i përkiste një periudhe të viteve 2003-2005, ndërkohë që Shqipëria kishte ditë që kishte hyrë në NATO.

Kodheli e kishte një mesazh edhe për efektivët e Forcave të Armatosura.

Kodheli: Shërojini ato pak plagë që keni dhe mos harroni se kundërshtari juaj nuk është në llogoren përballë.

Në fund Kodheli falënderoi Kryeministrin Rama dhe Presidentin Meta për gadishmërinë e treguar për dekretimin e Gjeneral Kollçakut.

Mirënjohja kryesore e Ministres së Mbrojtjes ishte për të gjithë ata që kanë marrë pjesë në përfaqësimin dinjitoz të ushtrisë në Afganistan, Kosovë, Letoni, Bosnje, Mali e në detin Egje.

/Oranews.tv/

