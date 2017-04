Elbasan - Kodheli: Zgjedhjet e 18 qershorit ua kemi borxh qytetarëve

Ministrja e Mbrojtjes Mimi Kodheli u kërkoi qytetarëve të Elbasanit të dalin masivisht në zgjedhjet e 18 qershorit, duke iu shtuar zërave që PS mund të shkojë edhe pa opozitën në votime. Në lidhje me vettingun, ministrja e Mbrotjes duke marrë si shembull institucionin që ajo drejton tha se procesit i trembet vetëm kush nuk është i pastër dhe ka bërë padrejtësi.

Ia kemi borxh qytetarëve zgjedhjet njëherë në 4 vjet. Me adresimin e këtij mesazhi, Ministrja e Mbrojtjes Mimi Kodheli konfirmoi sërish së PS do të shkojë në zgjedhje më 18 qershor, pavarësisht kërkesave të opozitës për shtyrjen e tyre dhe krijimin e një qeverie teknike.

Kodheli: Ja kemi borxh qytetareve shqiptare zgjedhjet nje here ne 4 vjet, te lira, te ndershme, te drejta, te pamanipuluara dhe te patransformuara. Kjo është detyra 1 e çdo politikanë, ndaj ne do të shkojmë ballë lart me 18 qershor në zgjedhjet parlamentare.

Për ministren e Mbrojtjes, institucioni që ajo drejton ëhstë i pari që përballet me vettingun, si një domosdoshmëri për vet natyrën e punës që kryhet aty.

Kodheli: Tremben ata që kanë diçka pëër të fshehur, dicka për të mos treguar, tremben ata që kanë bërë padrejtesi në këtë vend, ata që këtë vend e kanë përdorur dhe e kanë parë si mjetin e tyre për të përfituar nga pushteti që njerezit me vote i kanë dhënë. Nga Vettingu nuk trembet askush qe është i pastër dhe kërkon drejtësi e transparence, nuk trembet askush që kërkon një të ardhme më të mirë.

Deklaratat e Kodhelit, u bënë nga Elbasani gjatë një takimi me qytetarët rreth aktualitetit politik në vend. Ministrja e Mbrojtje u bëri thirrje qytetarëve të votojnë masivisht në 18 qershor, për një të ardhme më të mirë të Shqipërisë.

/Oranews.tv/

