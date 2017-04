Protesta - Koalicionet, Basha: Ligji është ligj përveç se kur nuk do Rama e Meta

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha tha nga çadra e opozitës se pa qeveri teknike nuk do të ketë zgjedhje, ndërsa theksoi se

Basha: Ligji është ligj përveç se kur nuk do Edi Rama dhe Ilir Meta. Kodi Zgjedhor thotë se sot në mesnatë duhet të regjistrohen koalicionet. Këta e kanë futur vendin në një spirale krize politike, sepse menduan që shqiptarët si dele dhe opozita si opozita fasadë do të zgjasin kokën dhe do të prisnin haxhnarin e zgjedhjeve të kapura nga krimi. Shikoni Kavajën sot. Ikën një përdhunues i dënuar në Itali dhe kandidon mëkëmbësin e kriminelit dhe në funksion të mëkëmbësit vërshojnë mesazhet nga Kavaja.

Presion absolut nxënësve, mësuesve, prindërve sepse mëkëmbësi duhet të fitojë me çdo kusht zgjedhjet edhe kur nuk ka kundërshtar. Zgjedhje të lira dhe të ndershme do të ketë vetëm me një qeveri teknike, e cila do të krijojë kushte për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Sa për atë thënien “ne me bukë dhe t’i me gurë”, të them se mjalti nuk lahet me shëllirë.

Basha deklaroi se Republika e Vjetër është një komplot politik.

Basha: Republika e vjetër është një komplot politik. Politika e Republikës së Vjetër është një teatër me maska, me fasada, qëllimi i të cilës është të mbulojë vjedhjen e përditshme. Demokracia fasadë është një qeveri kriminelësh që shkel ligjin nga mëngjesi deri në darkë dhe përmes saj vjedhin miliardat e eurove ditë për ditë nga xhepat e popullit më të varfëruar në Evropë. Republika e vjetër është komplot për t’u futur në duart xhepat shqiptarëve. Edhe po të jesh piktor i dështuar që nuk e ke kaluar aritmetikën e Liceun, 9.8 nga 8.9 është më i lartë. Sigurisht, llogaritë di t’i bëjë kur është puna për xhepin e vet.

/Ora News.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter