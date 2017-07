Tonight Ilva Tare - Koalicion PD-LSI? Flasin Çipa, Hila dhe Krasniqi

Çfarë do të ndodhë në Parlament midis Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim?

Gazetari Aleksandër Çipa dhe Dritan Hila mendojnë se do të kenë bashkëpunim, ndërsa politologu Afrim Krasniqi shprehet se Berisha do të ketë rolin kryesor dhe grupi i PD-së do të jetë nën dispozicion të tij.

Pjesë e nga deklarata:

Tare: Basha do të bëjë koalicion me LSI-në për opozitë më të fortë, apo do të ruaj marrëveshjen me zt.Rama?

Çipa: Unë besoj se do të krijojnë bllok opozitar.

Hila: Jo permanent. Por për çështje madhore.

Çipa: Jo koalicion, por bllok.

Krasniqi: Mund ta përdorin sepse është një marrëveshje publike dhe e qëndrueshme mes z.Meta dhe z.Berisha. E kuptoni se çfarë po diskutojmë? Kryetari i mazhorancës preferon filanin kryetar opozite dhe e ka lehtë dhe do ta investojë për ta forcuar kryetarin e opozitës. E për çfarë e forcon, për ta mundur lehtë. Ky është problemi kryesor i opozitës. E dyta, z.Basha në ato tre muajt e protestës e forcoi rolin e tij në PD dhe pati shumë njerëz që e përkrahën protestës për shkak të ligjërimit.

Mënyra se si shkuan gjërat, si zgjodhi listën, ia rrëzuan këtë kredo që mori dhe kjo është bërë me lejen e z.Berisha. Ai ka dashur që të jetë kryetar, por jo aq i fuqishëm. Grupi i ri parlamentar pavarësisht se është zgjedhur nga z.Basha e shoh tërësisht në dispozicion të z.Berisha sepse ata e kanë kuptuar kush e ka kontrollin në parti dhe ai që ka kontrollin njerëzit të vijnë pas.

/Ora News.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter