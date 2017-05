Klos - I riu vetëvritet me armën e gjahut të babait

Një 20-vjeçar në fshatin Kurdari të Klosit është vetëvrarë me armë zjarri. Viktima, Julian Çeliku, është gjetur i pajetë nga familjarët e tij në njërën nga dhomat e banesës ku jetonin.

“Rreth orës 13:40, jemi njoftuar nga Specialisti i Zonës i Stacionit të Policisë Klos se në fshatin Kurdari-Klos, dyshohet se është vetvrarë me armë gjahu një shtetas. Menjëherë kanë shkuar shërbimet e policisë në vendin e ngjarjes ku kanë konstatuar se në njërën nga dhomat e banesës dyshohet se është vetvrarë me armë gjahu teke shtetasi Julian Çeliku, rreth 20 vjeç, banues në fshatin Kurdari-Klos” informon policia.

Blutë bëjnë me dije se arma e gjahur me të cilën dyshohet të jetë vetëvrarë i riu është me leje në emër të babait të tij.

Nga veprimet e para të kryera në vendngjarje nga grupi hetimor dyshohet se vetvrasja ka ndodhur si pasojë e depresionit. Problemet e viktimës me depresionin i kanë pohuar edhe familjarët.

Grupi hetimor në vendngjarje po vijon veprimet për përcaktimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.

