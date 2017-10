Pas deklaratave të Ambasadorit - Klanet mafioze, Balla: Qeveria plan të mirëkordinuar kundë bandave

Pas deklaratave të Ambasadorit, Donald Lu, për 4 klane mafioze pjesë e të cilave jan 20 familje mafioze, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulant Balla tha se qeveria ka një plan të mirëkoordinuar kundër këtij fenomeni. Balla tha se brenda pak ditësh do të ketë rezultate konkrete në luftën kundër krimit. Balla komentoi dhe kërkesën e PD-së në Prokurori për deputetët Rakipi dhe Gjetani, ndërsa tha se institucionet duhet të veprojnë.

Balla, tha se qeveria shqiptare ka një plan të mirëkoordinuar kundër këtij fenomeni, ndërsa tha se rezultatet do të jenë të prekshme brenda pak javësh.

Balla: Dua të mos flas përpara autoriteteve ligjzbatuese por dua të them shumë qartë që qeveria jonë ka një plan të mirëkoordinuar me gjithë institucionet ligjzbatuese dhe në çdo rast që duhet mbështetja e Kuvendit për të goditur shtetin në krimin e organizuar ajo do të jëtë e sigurt. Do adresohet çdo shqetësim jo vetëm i ambasadorit por edhe i çdo shtetasi për forcimin e ligjeve në Shqipëri. Ditët në vijim policia do godasë fort krimin.

Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste komentoi dhe kërkesën e Partisë Demokratike në prokurori për verifikimin e deputetit të PDIU-së Aqif Rakipi dhe deputetit socialist Gjetan Gjetani, duke theksuar se ligji është i qartë për gjithkënd dhe institucionet duhet të bejnë detyrën.

Në lidhje me reformën zgjedhore, Taulant Balla, tha se mazhoranca është e prirur të krijojë kushtet që ajo të zhvillohet me konsensus të plotë.

Edhe pse negociatat vijojnë, ai u shpreh kundër mundësisë për një Komision me numër të madh anëtarësh, siç pritet të kërkojë Partia Demokratike.

