Arena - Kikia: Se kuptoj pse duhet të ketë ministër Shëndetësie nëse vijohet me PPP-në

Gazetari Mentor Kikia i ftuar në “Arena” nga Dritan Hila në Ora News flet për Rilindjen Urbane të qendrave të qyteteve si dhe dhënien e koncesioneve në shëndetësi.

Kika: Ka qenë absolutisht e nevojshme të ndërhyhej në qendrat e qyteteve, por unë me aq sa kuptoj, janë ngritur ca gjëra të shëmtuara. Shikoj ca qytete të shtruara me pllaka majolike.

Shëndetësia nëse do të vazhdohet me dhënien e shërbimeve me koncesion nuk e kuptoj pse duhet të ketë ministër shëndetësie.

