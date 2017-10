Arena - Kikia: Krimi i organizuar është ai që investon për qetësinë publike

Gazetar Mentor Kikia i ftuar në “Arena” nga Dritan Hila në Ora News, thotë se ambasadori amerikan përmendi krimin e organizuar që sipas tij, investon për marrëdhënie të paqta me politikën.

Kikia: Tashmë është ndarë qartë krimi i rrugës, me krimin e organizuar. Krimi që përmendi ambasadori, nuk është ai i rrugës. Krimi i organizuar është ai që investon për qetësinë publike, marrëdhënie të paqta me politikën. Klanet mafioze i përdorin armët për njëri-tjetrin për territore, kurse me shtetin kur nuk ka para. Mafia në Shqipëri nuk ka ngritur asnjëherë armë kundër shtetit, sepse ka qenë gjithmonë korrupsioni. Ka blerë gjyqësorin, policinë, politikën.

/Ora News.tv/

