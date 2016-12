Mbledhja - Miratohet plani urbanistik i Tiranës vetëm me votat e së majtës

Plani urbanistik i Tiranës është miratuar pas rreth 7 orësh diskutimet. Plani është miratuar vetëm me votën e anëtarëve të mazhorancës në këshillin bashkiak, ndërsa ata të opozitës kanë votuar kundër

Mbledhja nisi me një orë vonesë, në 11:05. Që në nisje u mbajt një minutë heshtje për ndarjen nga jeta të artistit, Bujar Lako.

Palët u përfshinë në debate që në leximin e rendit të ditës. Kreu i grupit të këshilltarëve të djathtë, Leonard Olli, kërkoi të hiqen nga axhenda e diskutimeve plani urbanistik dhe buxheti, dy çështje të kontestuara nga opozita.

Por kryetarja e grupit të këshilltarëve të PS, Klodi Ferhati u shpreh se “jane zbatuar te gjitha pikat me rigorozitet. Në emrin tim dhe te grupit te PS jemi kunder këtij propozimi”.

Ky plan u cilësua si abuziv nga këshilltarët e djathtë për shkak të kalimit të tij pa dëgjesa publike, pa konsultim me qytetarët e Tiranës, në mungesë të plotë të transparencës dhe në kundërshtim me ligjin.

Këshilltarët e Partisë Demokratike thonë se 3 mijë faqe plan urbanistik do të diskutohen vetëm për 5 ditë për mijëra banorë të Tiranës, çka shton dyshimet për abuzim dhe aferë të pastër korruptive me klientët e ngushtë të Veliajt.

Ndërkaq LSI përmes Endrit Brahimllarit propozoi që dita e sotme ti dedikohet konsultimit te planit urbanistik per te garantuar informimin.

“Ftohet shoqëria civile të marrë pjesë në seancën për planin urbanistik. Do rrimë edhe 30 orë që qytetarët të jenë të qartë për vendimet që do marrimTë sqarohemi dhe pastaj te votojme se ky eshte plan i rendesishem dhe pike kryesore eshte transparenca. Të diskutojme gjate gjithe dites per planin urbanistik derisa te sqarohet çdo gje”.

Mbi këtë propozim kryebashkiaku Veliaj dha dakordësinë, çka solli më pas dhe votimin e rendit të ditës dhe pse me votat kundër të opozitës.

Më pas kryebashkiaku Veliaj foli për planet e 2017 për kryeqytetin.

Veliaj: “Po miratojme Kushtetuten e 15-20 viteve te ardhshme. Kemi zhvilluar 3 degjesa per planifikimin Urban ku u kemi bere ftesa te gjithe keshilltareve e kete do tua tregoj edhe me fakte. Ka pasur publikime te rregullta ne faqen online te bashkise Tirane per projektin. Sipas planit zgjerojme me 25 mije metra parkun e Liqenit. Tirana policentrike e vleresuar nga mbi 80% e qytetareve. Në janar ftoj keshillin bashkiak te beje nje xhiro e te shohe kur te nise shtrimi me pllaka i zgjatimit të bulevardit”.

Veliaj prezanton planin urbanistik

Maksimumi i njollës së ndërtimit do të jetë 45% e parcelës dhe jo 100% sikurse i kemi sot duke mos lënë asnjë hapësirë publike kur ka mbaruar ndërtimi. Për çdo zvogëlim me 6% të njollës do të lejohet rritja me një kat shtesë deri në tre herë. Liro hapësirë publike, ti japim çikë më shumë tolerancë në lartësi, por për sakohë na dhuron më shumë lulishte dhe hapësirë pedonale aty ku ajo është me limit të kufizuar që është toka.

Do inkurajohet vazhdimësia e përdorimit miks të tokës, përzierja fleksibël e banimit me zyrat dhe shërbimet por njëkohësisht do përcaktohen biznese specifike që do mund të operojnë vetëm në hapësira të caktuara për shkak të ndotjes akustike apo ambjentale që krijojnë.

Nuk mund të kemi lavazh dhe gomisteri poshtë çdo pallati, apo disko, klube. Do ketë një vend ku mund të ofrohen këto shërbime por jo kudo, në çdo orë të ditës pa asnjë kriter. Plani siguron thjeshtin e procedurave të ndërtimit dhe pse plani është sa 1/3 e planit të vjetër. Garanton gjithashtu thjeshtimin e lejeve të ndërtimit për rikonstruksionin, rindërtimin apo të atyre që do ndërtojnë shtëpinë e tyre familjare deri në dy kate.

Ndërtimet vetëm në zonat urbane

Së katërti, ruajtja e territorit bujqësor dhe natyror dhe pylli orbital si një kufi i ndërtimit pa kriter.Plani parashikon që në periferi dhe shumicën e ish-komunave do lejohet densifikimi në zonat që tashmë janë të ndërtuara, por jo në zonat e reja. Do parandalohet zhvillimi në zonat e reja të paurbanizuara që nuk e kanë infastruktuyrën e nevojshme. Sot ju rroftë që jetoni me vila luksoze në Mullet, në Lundër dhe Petrelë dhe pastaj të gjitha i çojnë në një gropë septike. Pse? Nuk kanë kanalizimet e nevojshme, as rrjetet e ujësjellësit.Presioni nga rritja e popullësisë është mëse i përballueshëm nga hapësira aktuale, pa pasur nevojë të ndërtohet çdo kodër, çdo livadh, çdo pyll, çdo hapësirë e gjelbër e këtyre ish-komunave.

Gjelbërimi

Një projekt madhor është krijimi i një brezi të gjelbër që mbron Tiranën nëpërmjet pyllit orbital për ta kthyer edhe si park, por dhe si kufi për ndërtimet. Parashikohet që në 15 vitet e ardhshme ne të mbjellim 2 milionë pemë.Një nga pikat më pozitive të këtij plani është që për herë të parë u bë dhe një riinventarizim i tokave bujqësore të Tiranë dhe sot hapësira e tokës së mbrojtur nga ky plan 5-fishohet.

Zhvillimi i ekonomisë

Së pesti, plani parashikon një sërë masash për nxitjen e aktivitetit ekonomik. Një nga më të rëndësishmit është projekti për zonën ekonomike Tiranë-Durrës. Aks që mund të zhvillohet lehtësisht në fuksion të ekonomisë së manifakturës, industrisë së lehtë dhe shërbimeve. Po aq prioritare është rregullimi i marrëdhënieve mes aktivitetit ekonomik dhe komuniteteteve. Nuk mund të kemi më situata ku në mes të Tiranës ngrihet një fabrikë. Çdo biznes ndotës do të lëvizë gradualisht jashtë unazës së katërt të qytetit dhe idealisht jashtë brezit të gjelbër të pyllit orbital. Plani parashikon 13 projekte strategjike. Plani parishikon dhe ndërtimin e 17 shkollave të reja në Tiranë që do kenë shpërndarje proporcionale.

