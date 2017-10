 /Oranews.tv/ 

Reagimi - Këngëtarë tek AKBN, Kryemadhi i përgjigjet Ramës: Më mirë atë se kriminel

Nga qyteti i Pogradecit kryetarja e LSI-së Monika Kryemadhi i është kundërpërgjigjur kryeministrit Rama i cili duke folur për pastrimin dhe krijimin e një administrate profesionale tha se nuk do të ketë më emërtime partie

Edi Rama: “Asnjë emërim partie nëpër burgje, asnjë veteriren, mazhator, këngëtar. Dikush mund të qeshë por kemi gjetur këngëtar dhe në agjencinë kombëtare të burimeve natyrore” tha Rama.

Monika Kryemadhi: “Kriminelët që Edi Rama ka zgjedhur për t’i pasur në krah nuk kanë për ta mbrojtur dot. Epoka e sundimit të krimit të organizuar do të marrë fund. Më mirë të kesh një infiermiere, një këngëtar, një mësues, një shtëpiake, një pensionist dhe një të papunë për ta patur ne krah, se sa një vrasës, nje tutor prostitutash, një trafikant armësh apo trafikant droge që po drogojne fëmijët e Shqipërise. Është më e ndershme të kesh një të papunë ta kesh shok e mik, të rrish e të punosh me ta, se sa të jetosh me kriminelët që Edi Rama ka zgjedhur për të drejtuar Shqipërinë. Edi Rama mund të qeverisë shtëpine e tij me kriminelët, por Shqipërinë jo.”

Ndaj kryeministrit reagoi edhe Klajdi Musabelliu i cili ka mbajtur një post në sektorin e marrëdhënieve me publikun në “Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore”

Më mirë këngëtar sesa të lepi mendere i nderuar koleg piktor

