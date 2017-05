Arena - Kasmi: Faktori LSI po bie, Rama synon ta marrë në domenin e vet!

Kryeredaktori gazetës “Rilindja Demokratike” Bledi Kasmi thotë në “Arena” nga Dritan Hila në Ora News, se faktori i Lëvizjes Socialiste për Integrim është në rënie dhe se synimi i Edi Ramës është që ta përfshijë në domenin e vet të së majtës.

Kasmi: Që me zgjedhjen me zgjedhjen në krye të Shtetit të Ilir Metës, faktori LSI është duke u ulë. Sot, ka pasur një reagim të kryetarit të ri të LSI-së, i cili tha se ne do t’i rikthehemi atij qëndrimi që ka mbajtur Meta që mandatet tona të jenë në dispozicion të opozitës për zgjidhjen e krizës politike.

Ato po e kuptojnë që po u rrëshqet toka nën këmbë dhe Rama po e shfrytëzon këtë moment për ta marrë komplet në domenin e vet pjesën e së majtës. Jo vetëm kaq! Pasi ka mbaruar punë me LSI sot evitoi edhe negociatorët e Bashkimit Evropian. Një lloj arrogance që po e çon në drejtim të paditur atë. Imagjino sot në 2017 të bësh zgjedhje pa opozitën. Nuk i ka bërë as Ramiz Alia në vitin 1991.

/Ora News.tv/

